MŽP finančně podpoří obce při likvidaci černých skládek

Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo pro obce 50 milionů korun na pomoc s likvidací černých skládek, které představují riziko pro životní prostředí. Žádosti o dotace mohou obce podávat od poloviny července do konce letošního roku a projekty musí realizovat do roku 2027."Ministerstvo dlouhodobě finančně podporuje odstraňování zejména starých ekologických zátěží a skládek, a to za využití evropských zdrojů. Za posledních deset let jsme takto pomohli se sanací 62 starých kontaminovaných lokalit na ploše přesahující 580 hektarů. Nyní podruhé za sebou vyhlašujeme výzvu zaměřenou na nelegální černé skládky," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Parametry výzvy financované ze zdrojů Státního fondu životního prostředí jsou podle něj nastaveny tak, aby pomohly co největšímu počtu obcí. Dotace pomohou radnicím s odvozem hromad odpadků, starého oblečení, nábytku či pneumatik. Peníze ale nelze použít na nelegální skládky stavebního a demoličního odpadu nebo kontaminované zeminy.

"Oproti předchozí výzvě jsme vyšli vstříc žadatelům a zvedli podporu na jeden projekt až na jeden milion korun, přičemž na projekt mohou získat 90 procent způsobilých výdajů. Výzvu jsme rozšířili tak, aby z ní mohly čerpat nejen obce s rozšířenou působností, ale i obce poskytující součinnost při odklízení odpadu vlastníkům pozemků, na kterých se nepovolená skládka nachází," uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. Podrobnosti o aktuální dotaci jsou na webu Národního programu Životní prostředí.

Černé skládky jsou často na odlehlých místech, zpravidla se rychle rozrůstají a původce odpadu nelze většinou zjistit. Tyto nelegální skládky zatěžují životní prostředí, protože odpad mnohdy obsahuje nebezpečné materiály, které mohou kontaminovat ekosystémy a ohrožovat zdraví lidí a zvířat v okolí. Navíc přispívají k šíření škůdců a mohou způsobit požáry. Do boje s černými skládkami se zapojují například i dobrovolníci po celé republice v akci Ukliďme Česko.

