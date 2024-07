Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) pomůže finančně obcím v národních parcích vyměnit veřejné osvětlení za energeticky úspornější, s levnějším provozem i s mnohem menším světelným smogem. O příspěvek mohou požádat do konce února 2025."Vyhlásili jsme vůbec první výzvu z Modernizačního fondu, která je zaměřena na komplexní obnovu a modernizaci soustav veřejného osvětlení. Pro obce to ale není velká novina, jako ministerstvo podporujeme výměnu nevyhovujících pouličních světel dlouhodobě, a to nejen v národních parcích. Dosud jsme podpořili 115 projektů, které získaly celkovou dotaci ve výši téměř 143 milionů korun. Teď máme ve výzvě připraveno 230 milionů," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Výzva je vyhlášena z Modernizačního fondu z podprogramu PUBGRID. Dotace se týká nejen osvětlení, ale také souvisejících opatření, které umožňují budoucí zapojení soustav veřejného osvětlení do širší městské infrastruktury. Mohou se tak instalovat inovativní technologické prvky, například na omezení světelného znečištění.

Výše finanční podpory se bude odvíjet od úspory primární energie, které se dosáhne. "Výpočet bude vycházet z jednotkové dotace, která je 60 korun za jednu kilowatthodinu uspořené primární energie, u jednotkové dotace pro pořízení inovativních technologických prvků to je 15 korun za jednu kilowatthodinu. Obcím proplatíme až 75 procent realizačních výdajů," řekl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Výzva ministerstva je určena obcím, jejichž aspoň část leží v národním parku. Seznam obcí je možné najít jako přílohu dotační výzvy. Žádosti přijímá on-line Státní fond životního prostředí ČR do 28. února 2025.

Zatímco MŽP se v aktuální výzvě zaměřuje na investiční podporu obcí v národních parcích, ministerstvo průmyslu a obchodu má v programu EFEKT na rekonstrukci pouličních světel připraveny peníze pro obce ležící mimo katastr národních parků. V aktuálně otevřené dotační výzvě z Národního plánu obnovy mohou podávat žádosti do konce letošního roku.

reklama