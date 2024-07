MŽP: Povinné zálohování může radikálně omezit množství nevyužitých PET lahví

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Povinné zálohování by mělo radikálně omezit množství nevyužitých PET lahví a plechovek. Ročně se v Česku prodá zhruba 1,8 miliardy kusů PET lahví a dalších 800 milionů kusů plechovek. Mimo tříděný odpad skončí přibližně každá pátá PET lahev a u plechovek každá třetí ze čtyř, uvedli zástupci ministerstva životního prostředí (MŽP). Zálohování podporuje také hlavní město Praha, například kvůli čistším ulicím nebo snížení nákladů.Iniciativa pro zálohování společně s dobrovolníky z ekologického projektu Trash Hero provedla průzkum ve směsných koších v centru Prahy a na sídlišti v Praze 12. Ze 109 odpadkových košů bylo vybráno 480 nápojových obalů, z toho bylo 194 PET lahví a 286 plechovek.

"Pokud si tato čísla propočteme do delšího období, zjistíme, že ročně tak nevyužitých v komunálním odpadu jen v Praze skončí 45 miliónů nápojových obalů, které následně putují do spalovny místo toho, aby se z nich opět vyráběly nové PET lahve a plechovky," říká Kristýna Havligerová z iniciativy.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) připomněl, že města a obce si mohou na kalkulačce MŽP spočítat, jaký dopad bude mít zálohování. Z kalkulačky je možné vyčíst, kolik finančních prostředků získají obce při vysoké účinnosti systému zálohování PET lahví a plechovek.

Novela ministerstva životního prostředí má zavést v Česku čtyřkorunovou zálohu na PET obaly a konzervy a zřídit 11 000 míst pro jejich sběr. Vedle obchodů by se do něj měly zapojit i čerpací stanice. Podle ministerstva by zálohování obalů mělo přenést větší finanční zodpovědnost na spotřebitele a zefektivnit systém třídění.

Návrh novely zákona o obalech je aktuálně v legislativním procesu. MŽP po přijetí zákona předpokládá průměrné zvýšení rozpočtu o 39 korun na jednoho obyvatele obce.

Na podzim navrhovaný zákon má začít projednávat vláda, po úspěšném legislativním procesu bude nutná další realizace. Hladík očekává fungování systému nejdříve v druhé polovině roku 2025 či začátku roku 2026.

"Hlavní město Praha chce pomoct s úklidem a zároveň omezit odpady v centrální části města. Také chceme uvolnit část kapacit žlutých kontejnerů. Systém zálohování má avšak nejen ekologické a environmentální dopady, ale také ekonomické benefity," uvedla Jana Komrsková, náměstkyně primátora hlavního města Prahy zodpovědná za životní prostředí a klimatický plán.

Hladík mimo jiné připomněl, že od 1. ledna 2025 bude systém zálohování zaveden již v 18 státech, neboť se do něj přidají i Rakousko a Polsko.

"Pro dotříďování barevnosti PET lahví budou využity stávající zařízení, která mají největší efektivitu. Nachází se v Ostravě, Brně a Praze," dodal Hladík. Nová autorizovaná osoba, kterou ministerstvo nazývá nyní pracovně operátorem, bude mít povinnost první rok nebo dva vzdělávat občany, aby si na změnu systému zvykli.

