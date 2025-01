Na Bruntálsku jsou nadále odstavené kamiony s odpadem z letadel a elektráren

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Ilustrační foto

V Jiříkově na Bruntálsku jsou dál odstavené kamiony s odpadem z demontovaných letadel a větrných elektráren, odpad z Německa mířil na tamní nelegální skládku. ČTK to řekla starostka Barbora Šišková (Jiná volba), která se kvůli tomu obrátila na české europoslance."Kamiony jsou dál odstavené v naší místní části Těchanov. Prověřování ze strany České inspekce životního prostředí a Celní správy dál pokračuje. Zatím nemáme žádné výsledky. Už vyložený odpad je stále na místě. Aktuálně pod sněhem. Což je dobře, protože jej vítr nemůže roznášet po krajině," uvedla. Kauza, která obec zaměstnává od prosince, podle ní získává mezinárodní rozměr. "V úterý u nás natáčela německá televize ARD," řekla.

Starostka se dopisem obrátila i na české europoslance. Jedním z nich byl Tomáš Kubín (ANO), který téma otevřel na půdě Evropského parlamentu. "Dopis, který poslala paní starostka, jsem nechal přeložit do němčiny a angličtiny. A předal jsem jej předsedovi výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Nyní čekám co bude dál," řekl Kubín ČTK. Dodal, že se případem bude zabývat dál.

"Jde o mezinárodní ostudu. Jestli firma vyslala dodávku s takovým odpadem a deklarovala, že jde o čistý plast, do Česka, mohlo se něco podobného stát už dříve a jinde," uvedl europoslanec. Míní, že to otevírá i téma recyklace vrtulí větrných elektráren. "Jejich další využití je problém. Sklolaminát je vhodný maximálně jako přísada do cementu. I tím bychom se měli zabývat," řekl.

Nelegální skládka odpadu vznikla podle starostky Šiškové v místní části obce Těchanov, kam kamiony od prosince vozily odpad například z demontovaných letadel a právě větrných elektráren. Část materiálu se řidičům podařilo v přírodním parku Sovinecko složit. Dalších pět kamionů je od 8. ledna zablokovaných v obci. Případem se zabývá policie i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

První kamion s odpadem dorazil do Jiříkova podle starostky v noci z 12. na 13. prosince. "Dozvěděli jsme se to až ráno. Další kamiony pak přijely v noci na 8. ledna," řekla. Tuto zásilku se už podařilo zastavit a kamiony nyní stojí s takzvanými botičkami na území obce. "Řidiči musí počkat na rozhodnutí České inspekce životního prostředí," řekla starostka ČTK. Uvedla, že ji kontaktuje přepravní společnost, která potřebuje kamiony uvolnit. "Vždy jim řeknu, že toto je v kompetenci inspekce a celníků," uvedla.

Mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká ČTK potvrdila, že se případem zabývají. "Spolupracujeme s policií a Celní správou. Zahájili jsme kontrolu. S ohledem na její průběh nyní ale nemůžeme poskytnout další informace," řekla už dříve. Mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková uvedla, že kriminalisté případ prověřují pro podezření z neoprávněného nakládání s odpady.

Z dokladů od řidičů podle úřadů vyplynulo, že odpad pochází z Německa. Od tamní společnosti Roth International ji podle starostky převzala ostravská firma Piroplastik. Areál, kam jej převáží, vlastní společnost Calves Group. Roth International se podle serveru iDnes věnuje recyklaci vyřazených letadel. "V Česku děláme recyklaci vyřazených letadel,“ řekla serveru telefonní operátorka. Její nadřízený pochybení odmítl. "Tato nařčení nejsou pravdivá. V našem týmu děláme všechno legální cestou. V České republice letadla nerecyklujeme, ale pouze demontujeme," uvedl.

Podle Šiškové je skládka nebezpečná pro životní prostředí. "V daném areálu není povoleno skladování a zpracovávání jakéhokoliv odpadu. Firma ani potřebná povolení nemá. Jsou tam mělké spodní vody a studny, které mohou být kontaminovány. Areál je součástí přírodního parku. A je nedaleko Ptačí rezervace Jeseníky," řekla starostka. Podle dokladů k odpadům má jít o čisté plasty. Ve skutečnosti jde podle ní o mix materiálů jako sklolaminát, pryž a kovy.

