Na hodinách posledního soudu zbývá do půlnoci nadále 100 vteřin

Milan G 28.1.2021 11:56

Protože jsou hodiny umístěné v Chicagské univerzitě je vypovídací hodnota těch sdělení limitně na nule. A to i s ohledem na to, že do toho zasahuje několik vědců kteří jsou držiteli NC, což samo o sobě nezaručuje nic.



Odpočet vznikl v roce 1947 a tehdy klimatické problémy nikdo neřešil, jednalo se pouze o jadernou válku. Teď do toho odpočtu navěšují klima, covida a další.

