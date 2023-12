Na lomu ČSA u Mostu jsou sluneční hodiny, jejichž ručičku vytvoří stín člověka

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na nejvyšším místě lomu Československé armády (ČSA) nedaleko Mostu instaloval tento týden kameník s pomocí jeřábu speciální sluneční hodiny. Ručičku na nich vytvoří stín člověka, který se postaví na konkrétní místo k ciferníku. Lidé se k nim dostanou při návštěvě v rámci Uhelného safari a široká veřejnost po ukončení těžby hnědého uhlí, což bude na přelomu let 2025 až 2026. Hodiny vytesal kameník do jednoho kusu žuly, který se dnes rozlomil vejpůl.

Nápad na umístění slunečních hodin do dolu, na místo, odkud je vidět i do přírody, se zrodil v hlavě vedoucí rekultivací na ČSA Ingrid Jarošové. "Je tu vyhlídka a výhled na rekultivaci zemědělskou, lesnickou, vodní a další. Bude to pěkné zpestření na zastávce Uhelného safari," řekla odbornice na procesy zahlazování stop po důlní činnosti. "Pracuji tady 30 let a za tu dobu vidím ohromnou změnu. Okolo už je vidět krajina, pole, louky, lesy, vodní plochy, dřív tu byla jen výsypka, odložená zemina," řekla Jarošová. Exkurze do hnědouhelných dolů se konají každoročně od května do října, letos o ně byl rekordní zájem.

Do rekultivované krajiny se po konci dolování a ukončení legislativních procesů s tím spojených dostanou lidé po cestách, které teď vznikají. Dnes byly zasněžené, na což doplatily právě hodiny. "Nebyly vidět výmoly, asi v tu dobu kámen puknul, a když jsme ho zvedali, tak se rozlomil," uvedl kameník René Janda. "V tu chvíli jsem chtěl odjet. Nakonec ale ta krajina je tady rozervaná, jak se tu těžilo uhlí, tak bude i ten kámen rozervaný," uvedl s tím, že samotná práce mu zabrala zhruba 50 hodin. Do ciferníku vytesal potřebné linky a rysky sloužící k měření času. Další části tvoří dřeva stromů, které rostou na rekultivovaných plochách, a jsou usazeny okolo kamene.

Technický návrh hodin vytvořil Libor Šindelář, ředitel společnosti Infotea ze skupiny Sev.en Česká energie. "Mám blízko k astronomii a sluneční hodiny byla výzva. Počítal jsem je na kolenu několik týdnů, vytvořil složitou tabulku, ve které se už teď nevyznám. Musel jsem si zjistit celoroční pozici Slunce na obloze a podívat se přímo do terénu na místo, kde budou hodiny umístěny. Chtěli jsme hodiny přesně pro danou lokalitu, ušité na míru našim rekultivacím," řekl. Nejnáročnější byl podle něj především přesný výpočet místa pro vytesání rysek na kamennou desku hodin.

Okolí hodin se ještě upraví a pak už si k nim bude moci člověk za slunného dne stoupnout a přesvědčit se o správnosti výpočtu. Jen musí v době platného letního času počítat s hodinovým rozdílem oproti klasickým hodinám.

reklama