Na louce u Labe v Pardubicích je nově vysazený ovocný sad

Na sídlišti Polabiny v Pardubicích je nově vysazený ovocný sad. Staré odrůdy by mohly začít plodit hrušky, švestky, třešně a jablka za několik let. ČTK to řekl starosta městského obvodu II Radek Hejný (ANO).

U pravého břehu Labe je louka, kde stromy nechal obvod vysázet, šest hrušní, šest třešní, šest jabloní a šest švestek. Vybral různé druhy starých odrůd.

"Určitě jsem ovlivněný médii, která o sázení sadů píšou. U nás nic takového ještě není, tak jsem to přednesl u nás na obvodě. Když se lidé budou ke stromům chovat hezky, za pár let si tady sklidí hrušky, jablka," řekl Hejný.

Každý strom bude mít jiný tvar koruny, na jaře budou stromy krásně kvést, řekla Lenka Marková z odboru hlavního architekta magistrátu. "Ovocnáři prosazují staré odrůdy vracet do krajiny. Naši předci uměli využít i ovoce, které mělo kožovitou slupku, dělali křížaly, povidla. Uměli hospodařit," řekla Marková.

Za stromy obvod vynaložil 125 000 korun, starat se o ně budou technické služby. Roční náklady budou kolem 40 000 korun, dodal Hejný.

V Polabinách vznikl zcela nový sad, v místní části Hostovice by obvod mohl jeden třešňový sad, který už na městských pozemcích zanikl, obnovit. Skupina ekologů zase chce oživit staré neplodící třešně v přírodní lokalitě Červeňák.

"Na Červeňáku jsou staré dřeviny, jsou zarostlé křovím, snahou ekologů je sad prosvětlit, stromy nechat znovu žít, i mrtvé dřevo v sadu má svůj význam," řekla Marková.

