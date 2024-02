Na ministerstvu chystáme opatření ke snížení byrokracie,uvedl ministr Výborný

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Larry Mundy / Shutterstock Strniště v zimě

Ministerstvo zemědělství připravuje opatření, která by měla snížit byrokratickou zátěž pro české zemědělce. O podobném ulehčení pro farmáře by se ale mělo jednat i na evropské úrovni, řekl v reakci na protesty zemědělců v Libereckém kraji ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Se zástupci zemědělců chce také příští týden jednat.

V Libereckém kraji dnes po úterní první demonstraci znovu protestovali farmáři, do Liberce se jich s traktory sjelo na 70. Žádají, aby jim stát ani Evropská unie nebránily hospodařit a omezily byrokracii.

Ministr Výborný řekl, že je v pravidelném kontaktu se zástupci nevládních organizací, s Agrární komorou, s Asociací soukromého zemědělství nebo se Zemědělským svazem. "Jsme toho názoru, že je vždy lepší o těch problémech hovořit na jednání u kulatého stolu, jakkoli nikomu neupírám právo na protest. Já se s těmi výhradami seznámím. Nejsou to věci nové, vím, co se tam bude objevovat, jsou to věci, proti kterým protestují i farmáři v Belgii, Francii nebo Německu. Je to přemíra byrokracie, která bohužel trápí evropské zemědělce a trápí i mě," uvedl Výborný.

"Snažíme se v činit konkrétní kroky na národní úrovni, mám na ministerstvu funkční antibyrokratickou komisi. Mám tým poradců a náměstků, který připravuje konkrétní opatření, kde můžeme například ubrat kontroly. Není možné, aby jeden týden přišla kontrola ze Zemědělského intervenčního fondu a za týden na to samé kontrola z plemenářské inspekce," uvedl Výborný. Stejné problémy by se podle něj měly řešit i na evropské úrovni. Jednání se zemědělci by se mělo konat v příštím týdnu, dodal.

Protestující žádají vyřešení kritické situace na evropském trhu s komoditami zaviněné nesystémovými importy, přenastavení společné zemědělské politiky na úrovni ČR i EU, podporu zemědělské výroby s cílem zajistit soběstačnost a levné potraviny. Požadují ukončení omezování zemědělské výroby i ekonomického poškozování farmářů například aktuálním zvýšením daně z obhospodařovaných pozemků. Bojí se poklesu konkurenceschopnosti, ztrátové výroby, zavírání provozů, snižování výroby a zaměstnanosti na venkově.

