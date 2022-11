Na některých univerzitách budou studenti ode dneška stávkovat za klima

Jiří Svoboda 14.11.2022 11:40

Zajímavé: "Studenti vládu vyzývají, aby si vytyčila řešení klimatické krize jako svou prioritu a začala urychleně snižovat emise skleníkových plynů."



Vláda má urychleně snižovat emise skleníkových plynů. Jakou má vlastně vláda uhlíkovou stopu a pomůže toto nějak měřitelně v rámci světa?



To byl pokus o humor, ale teď vážně.



Co by měla vláda, která se v této záležitosti moc nevyzná a má jiných problému nad hlavu, konkrétně udělat? Toto by měli mít stávkující studenti rozmyšleno a zformulováno! Jinak si to vláda bude (pokud bude) dělat po svém a možná nedobře.

Odpovědět