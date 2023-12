Na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku je smogová situace Diskuse: 1 Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Petr Dadák / Flickr.com V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Smog trápí kraj hlavně na podzim a v zimě. Ke znečištěnému ovzduší přispívá průmysl, doprava, topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Meteorologové vyhlásili až do odvolání pro aglomeraci Ostravska, Karvinska a Frýdecko-Místecka smogovou situaci. Důvodem jsou vysoké koncentrace polétavého prachu v ovzduší. ČTK to oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Upozornil, že v blízké době hrozí i možnost vyhlášení regulace, při níž některé průmyslové podniky musí dodržovat regulační opatření včetně omezení výroby. "Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil dvanáctihodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu 24 hodin není předpokládán jeho pokles pod IPH," uvedl ČHMÚ. V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Smog trápí kraj hlavně na podzim a v zimě. Ke znečištěnému ovzduší přispívá průmysl, doprava, topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska. Meteorologové doporučují lidem, aby se během smogové situace zdrželi při pobytu venku zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. "Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti," uvedl ČHMÚ. Doporučuje lidem, aby maximálně využívali hromadnou dopravu namísto osobní automobilové. "Majitele kotlů na pevná paliva žádáme, aby zvýšeně dbali na jejich správný provoz a spalovali v nich pouze palivo pro ně určené," uvedl ČHMÚ. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Všechny komentáře (1) Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. ss smějící se bestie 7.12.2023 10:48 Jó, kdyby už fungovala JE Blahutovice a byla k tomu laciná elektrická energie, tak by tam lidi topili elektřinou ! Odpovědět Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.