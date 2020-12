Na pražské Letné vznikne příští rok nové jezírko

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Aktron / Wikimedia Commons Vodní plochy jsou podle vedení magistrátu důležité i z důvodu boji proti suchu. Hlavní město se letos v dubnu potýkalo s nejsušším obdobím za posledních šest let.

Pražský magistrát nechá v příštím roce na letenské pláni vybudovat mělké jezírko za zhruba 20 milionů korun. Bude napájeno z Rudolfovy štoly, uvedl primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN). Dodal, že město bude pokračovat také v revitalizaci městských rybníků, další by mohlo vykoupit od soukromníků.

"Pomůže při zavlažování a v předcházení tepelných ostrovů v centru města," řekl náměstek k plánu na Letné. Voda z Rudolfovy štoly ze 16. století bude podle něj do nádrže vedena od Letenského zámečku potrubím. Smyslem vodních plochy bude hlavně závlaha a ochlazení vzduchu. "Nemyslím si, že to je rybník na koupání, rozhodně to k tomu nemá sloužit," dodal Hlubuček.

Příští rok podle náměstka začne také revitalizace Zámeckého rybníku v Čakovicích. "Ten teď máme vypuštěný, takže čekáme, až vyschne, a na jaře se začne," řekl. Revitalizace podle něj čeká i další rybník v Újezdě, kde jsou dva, z nichž jeden už upravila městská část.

Hlubuček dále řekl, že magistrát bude při posilování protipovodňové ochrany jednat o výkupu některých nyní soukromě vlastněných rybníků, protože jejich revitalizace je i otázka bezpečnosti a majitelé se často zdráhají investovat velké prostředky například do oprav hrází. Takto město jedná například o odkupu Podleského rybníka v Dubči, dodal náměstek.

Magistrát nyní vlastní a spravuje 85 rybníků o rozloze 120 hektarů. Dalších 20 rybníků o 30 hektarech vlastní soukromníci. Město dále vlastní 32 retenčních nádrží, sedm suchých poldrů, 28 dešťových nádrží a čtyři velká vodní díla, jako je Hostivařská přehrada nebo Džbán. Od roku 2003 se podle informací magistrátu úprav dočkalo 79 vodních ploch, z toho 15 za poslední dva roky. Vybudováno bylo sedm zcela nových rybníků a čtyři vznikly na místě, kde již v minulosti byly.

Vodní plochy jsou podle vedení magistrátu důležité i z důvodu boji proti suchu. Hlavní město se letos v dubnu potýkalo s nejsušším obdobím za posledních šest let. Průměrné měsíční průtoky na všech sledovaných místech dosahovaly přibližně čtvrtiny obvyklého množství pro tento měsíc. Praha chce kromě jezírek v boji proti suchu budovat uvnitř města podzemní nádrže zachycující vodu, opravovat rybníky a rozšiřovat uliční stromořadí.

