Na případné nebezpečí či mimořádnosti v zoo Plzeň upozorní nový varovný systém

Nový varovný a informační systém za zhruba 1,5 milionu korun má plzeňská zoologická zahrada. Součástí varovného systému je 40 hlásičů, umístěných po více než jednadvacetihektarovém areálu zahrady. Zoo je může využít jako rozhlas a informovat například, když se ztratí dítě nebo kdyby z výběhu uteklo nějaké zvíře. Informační systém obohatily dvě venkovní tabule a dva vnitřní interaktivní kiosky, na nichž jsou informace o chovaných zvířatech, o programech zoo a podobně. Varovný systém zahrada jako člen Evropské asociace zoologických zahrad musí mít, řekl ředitel zoo Jiří Trávníček.

"I když si to nikdo nepřeje, výjimečně se může stát, že z výběhu uteče zvíře," poznamenal ředitel. Dodal, že za svůj život zažil dva případy, kdy utekl tygr. "Jednou před 30 lety a jednou asi před čtyřmi lety a rozhodně to není nic příjemného," uvedl. Pracovníci zahrady podle něj v takovém případě potřebují návštěvníky rychle varovat a oznámit jim, aby se rychle přemístili do vnitřních pavilonů. Ampliony rozmístěné po celé zoo s třemi řídícími stanovišti jsou pro takový případ ideální. Podle provozního náměstka zoo Radka Martince se dá rozhlas využít také k informování o ztracených dětech, špatně zaparkovaném autě, ale třeba i o akcích, které se konají, o komentovaném krmení zvířat nebo o sokolnických ukázkách. Radní města pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Vlastimil Gola (ANO) upřesnil, že systém lze propojit i s městským varovným systémem a jeho prostřednictvím informovat například o úniku nebezpečných látek do ovzduší či o jiných nebezpečných situacích.

Informační systém doplnily dvě tabule před vstupy do zoo, na nichž se návštěvníci dozvědí aktuální ceník, odpočítávání času do zavření areálu, aktuální informace o omezení provozu v některé expozici a podobně. Uvnitř zoo jsou dva interaktivní kiosky, kde lidé najdou mapku areálu, údaje o chovaných zvířatech nebo o záchranných projektech, do nichž je zoo zapojena. "K dispozici jsou také například informace o aktuálním počtu lidí uvnitř zahrady nebo data z nové environmentální stanice. Toto zařízení je sestaveno z deseti nezávislých senzorů, které měří kvalitu vzduchu, teplotu, vlhkost, tlak, světlo i prachové částice,“ doplnil Gola.

