Na řece v Norsku funguje zařízení, které zachycuje invazní druh lososa

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | MartinKra / pixabay.com

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na norské řece Storelva bylo instalováno zařízení, které umožňuje lososům atlantským plout dál proti proudu, zatímco lososy tichomořské, kteří jsou v této oblasti invazním druhem, zadržuje. Automatický filtrační systém využívá umělou inteligenci, uvedl server Yahoo.

Tichomořský losos gorbuša byl vysazen do Bílého moře u severních břehů evropské části Ruska v 50. letech minulého století. Následně se rozšířil podél norského pobřeží a začal ničit místní ekosystém. Do regionu zavlekl nové choroby a vzhledem k jeho rychlému rozmnožování a agresivnímu boji o potravu nyní hrozí, že by ve stovkách norských řek mohl vytlačit původní lososy atlantské (obecné).

Zařízení, které na řece Storelva nainstalovala čínská firma Huawei společně s loveckým a rybářským sdružením oblasti Berlevaag (BJFF), je vybaveno mechanickou bránou, která proti proudu řeky pouští pouze lososy atlantské a lososy masu, aby mohli dokončit třecí migraci. Tichomořský losos je zachycen v nádrži a poté odstraněn.

Různé druhy ryb jsou rozpoznávány díky technologii počítačového vidění, které je založeno na podvodní kameře propojené s počítačem. Podle firmy Huawei dokáže lososa atlantského identifikovat s 91procentní přesností.

V roce 2019 bylo v Norsku uloveno 13 900 tichomořských lososů, v roce 2021 to bylo již rekordních 111 700, což představuje 57 procent všech lososů ulovených v Norsku.

"Norští divoce žijící lososi jsou ohroženi jinými druhy, včetně tichomořských lososů a ryb uniklých z lososích farem. Monitorovací systém využívající umělou inteligenci tomu pomáhá zabránit," uvedl představitel BJFF Tor Schulstad.

Data, která systém shromažďuje, rovněž expertům poskytují přesnější informace o migračním chování ryb, monitorují různé typy rybí populace a pomáhají vyvinout opatření, která brání nadměrnému rybolovu.

reklama