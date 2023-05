Na střeše Gymnázia v České Lípě budou solární panely, jde o třetí projekt kraje

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Na střeše Gymnázia v České Lípě budou solární panely, jde o třetí projekt, který Liberecký kraj na svých budovách připravil. Výstavba elektrárny složené ze 70 fotovoltaických panelů o celkovém instalovaném výkonu 30,1 kilowattu (kW) přijde na 2,543 milionu korun. Kraj bude žádat o dotaci z programu ministerstva životního prostředí, získat může 820 000 korun, řekl ČTK krajský radní pro rozvoj Jiří Ulvr (Starostové pro Liberecký kraj).

Už v únoru zastupitelé schválili spolufinancování prvních dvou projektů dohromady za 8,7 milionu korun. Ještě letos by díky tomu měly solární panely pokrýt střechu budovy D v sousedství krajského sídla v Liberci, kde je podnikatelský inkubátor, a také střechu Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou. Z evropských fondů žádá kraj na tyto elektrárny čtyři miliony korun. Na střeše krajského úřadu by měla být elektrárna s instalovaným výkonem 93,6 kW, která by měla z 90 procent pokrýt spotřebu krajské budovy, na gymnáziu bude elektrárna o výkonu 30,24 kW.

Kraj má vytipováno dalších zhruba 20 budov, kde by v budoucnu mohly být solární panely. "Dalším projektem bude výjezdová základna záchranné služby v Hrádku nad Nisou, Střední průmyslová škola technická v Jablonci, Střední odborná škola Liberec, Střední zdravotní škola a střední odborné učiliště v České Lípě nebo Domov důchodců v Rokytnici nad Jizerou," doplnil Ulvr. Vhodné pro instalaci solárních panelů jsou podle něj také střechy Obchodní akademie v České Lípě nebo liberecké střední školy gastronomie a služeb.

Největším záměrem Libereckého kraje je solární elektrárna na bývalém vojenském letišti Hradčany v Ralsku na Českolipsku. Kraj si nechal zpracovat studii proveditelnosti, maximální varianta s instalovaným výkonem bezmála 104 MW počítá se zastavěním celé plochy letiště, nejmenší varianta, která by umožnila zachovat rekreační létání, by měla instalovaný výkon přes 67 MW. Odhadované náklady se blíží ke třem miliardám korun, nespotřebovanou elektřinu by bylo možné využít k výrobě vodíku.

"V maximální variantě by byla elektrárna schopna ročně vyrobit zhruba dvakrát víc energie, než kolik ročně kraj a jeho organizace spotřebují," řekl již dříve ČTK náměstek hejtmana Zbyněk Miklík (Piráti). Rekreační provoz pro cyklisty a bruslaře by mohl být podle něj zachován a kraj by také vytvořil fond, který by bylo možné využít pro rozvoj tamní infrastruktury. Jde podle Miklíka o zásadní projekt, který by zajistil energetickou soběstačnost kraje a využil by jinak nevyužívanou plochu letiště.

