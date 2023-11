Na Ukrajině chtějí využít po válce k obnově země i zkušenosti rezervace Milovice

Foto | Martin Schmid / Česká krajina "S ukrajinskými kolegy jsme plánovali společný projekt v roce 2022, bohužel vypuknutí války zabránilo plánovanému převozu zubrů a dalších kopytníků z milovické rezervace na Ukrajinu, konkrétně do Přírodní rezervace Beremyčke," uvedl Dostál

Ukrajinští ochránci přírody by chtěli využít při obnově přírody zničené válkou také zkušenosti z bývalého vojenského prostoru v Milovicích. Tamější přírodní rezervaci navštívila skupina odborníků z řad ukrajinských ochranářů, národních parků a zástupců místních samospráv, informoval ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.

"Část z nich pracuje v cenných oblastech, které jsou přímo zasažené válkou. Prošla jimi fronta, jsou zaminovaná, utrpěly škody od těžké techniky a podobně. Minimálně dvě kolegyně se věnují enviro škodám způsobeným invazí," uvedla Pavla Hofmeisterová z organizace Nesehnutí, která ukrajinskou návštěvu v Česku zajišťovala.

Nesehnutí začali spolupracovat s Ukrajinskou skupinou pro ochranu přírody (UNCG) už před válkou. "Skupina usilovala o to, aby vybraná cenná území v jižních regionech Ukrajiny byla vyhlášena přírodními rezervacemi a tím se zastavilo jejich ničení, primárně způsobované nevhodným využíváním pro zemědělské účely. Velmi záhy po invazi Ruska si v UNCG uvědomili, že je třeba 'odkoukat', co se odkoukat dá, od zemí střední Evropy, které vstoupily do EU nedávno, a s typově podobnými problémy, jakým čelí na Ukrajině. A jejich zkušenost využít doma, kde s velkou pravděpodobností započnou přístupová jednání a slaďování s EU standardy i v ekologických věcech," uvedla Hofmeisterová.

Podle Dostála má Ukrajina pro projekty spojené s návratem velkých kopytníků velký potenciál. "S ukrajinskými kolegy jsme plánovali společný projekt v roce 2022, bohužel vypuknutí války zabránilo plánovanému převozu zubrů a dalších kopytníků z milovické rezervace na Ukrajinu, konkrétně do Přírodní rezervace Beremyčke," uvedl Dostál.

Následkům působení sovětské armády čelí dodnes také ochranáři z milovické rezervace. "Od odstraňování pyrotechniky přes odklízení ostnatých drátů, rozstřílených terčů až po likvidaci zbytků budov či stavební suti," uvedl Dostál.

Ukrajinští odborníci si prohlédli například i Národní park Šumava. "V Česku jsme se na základě mapování jejich zájmu a potřeb snažili domluvit výjezdy do terénu a návštěvy úspěšných projektů, které by zohledňovaly jejich profesní zaměření a potenciál přenesení projektů do ukrajinského kontextu," doplnila Hofmeisterová.

Rezervace velkých kopytníků vznikla v bývalém vojenském prostoru v Milovicích v roce 2015. Se současnou rozlohou 350 hektarů je největší v České republice. Na otevřené stepi tam žije více než sto zubrů, divokých koní a praturů.

