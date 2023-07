Na včelí farmě v Kostelní Myslové mohou zájemci pobýt i v domku se včelami

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na včelí farmě v Kostelní Myslové u Telče na Jihlavsku mohou návštěvníci vyzkoušet například medové zábaly na ruce a účinky pobytu v dřeveném domku, ve kterém sice uvidí a uslyší včely v úlech, ale nepřijdou s nimi přímo do kontaktu. Na farmě Luboše Noska zhruba se 150 včelstvy začaly tento týden komentované prohlídky, ve vyhrazených časech budou do 17. srpna.

Vytáčení medu včelař pro letošek ukončil v minulém týdnu. "Takové to lidové - ženci na pole, včely z pole - platí, jak odkvetou lípy, tak je hotovo se snůškou," řekl Luboš Nosek ČTK. Napřed to vypadalo tak, že kvůli chladnému jaru medu letos tolik nebude, ale včely to nakonec všechno dohnaly.

"Takže květového medu bylo nadprůměrně a dokonce jsem měl na jednom stanovišti i tmavý med, který už tady čtyři roky nebyl vůbec," řekl. V okolí Telče kvůli kůrovcové kalamitě ubyly lesy. V nich se tvoří medovice, kterou včely zpracovávají na tmavý med, takzvaný medovicový nebo lesní. Hodně bylo malinového medu, což může být podle včelaře tím, že vykácené lesní pozemky zarostly i maliním. Teď už nastává čas včelstva dokrmovat. "To u nás jinak nejde. Seberu jim med, musím jim to nahradit sladkou vodou s cukrem," řekl.

V takzvaném apidomku na farmě si mohou lidé třeba hodinu odpočinout nebo tam mohou i přespat. Čtyři včelí úly jsou v tomto dřeveném domku umístěné těsně pod pobytovou částí. Nahlédnout do nich se dá přes sítko, pokud se vyndají malé záklopky. Luboš Nosek ze své zkušenosti uvedl, že takový pobyt u včel je uklidňující a pokud ví, dobře působí na lidi trpící migrénou. Vdechování vzduchu z úlu by mělo být dobré také pro astmatiky, ale to zatím nemá vyzkoušené, protože v jeho rodině astma nikdo nemá.

Prohlídky pro zájemce, kteří se předem ohlásí, připravila Včelí farma Nosek po několikaleté přestávce. Do 17. srpna budou vždy od pondělí do čtvrtka. Lidé se doví, co všechno je potřeba udělat, aby se med dostal z úlů do sklenic, vyzkoušet mohou i drobné včelařské práce. Včel se bát nemusí, program je v prostorách, v nichž se med zpracovává. Ochutnat tam kromě medu mohou medovinu, domácí medovník, medové placičky či medovou zmrzlinu s karamelem.

Farma má také malý samoobslužný prodej. Lidé si mohou vzít za dveřmi sklenici s medem a nechat tam peníze. Prodejní cena medu mírně stoupla, protože zdražil cukr i sklenice. Kilogram květového medu stojí 170 korun, tmavý med je dražší o 20 Kč.

reklama