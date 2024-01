Na výběr lokality pro hlubinné úložiště bude dohlížet poradní výbor expertů

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | SÚRAO

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na výběr finální lokality pro zamýšlené hlubinné úložiště radioaktivních odpadů bude dohlížet nově ustavený poradní výbor expertů, který následně dá doporučení vládě. Jeho členy budou odborníci na obory souvisejícími s přípravou úložiště, například hydrogeologii, radiační ochranu nebo podzemní stavitelství. Své experty nominují také obce a kraje. První zasedání poradního panelu se uskutečnilo na ministerstvu průmyslu a obchodu tento týden, informovala Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO).

Správa pracuje se čtyřmi lokalitami pro umístění úložiště. Jde o obce Horka a Hrádek na Vysočině, Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku. O nejvhodnější lokalitě pro úložiště by se podle současných plánů mělo rozhodnout do roku 2028.

Prvního jednání se zúčastnil i ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN), který zdůraznil budoucí význam jádra v české energetice. Pro další rozvoj jaderné energetiky je tak podle ministra důležité najít lokalitu pro hlubinné úložiště. "Cílem poradního panelu expertů je garantovat odbornost, správnost a objektivnost procesu, ze kterého vzejde následně doporučení vládě pro finální lokalitu. Součástí panelu jsou zástupci krajů a obcí, jejich nominovaní pozorovatelé nebo zkušení odborníci. Abychom společně nejvhodnější lokalitu vybrali, musíme sledovat odborná kritéria a zároveň komunikovat transparentně a otevřeně," uvedl Síkela.

Jako pozorovatelé se jednání panelu účastní zástupci obcí nebo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Panel by se měl scházet několik let až do výběru finální a záložní lokality. Předsedkyní panelu je Naďa Rapantová z katedry Geotechniky a podzemního stavitelství VŠB - Technické univerzity Ostrava.

Hlubinné úložiště má být podle plánů správy konečným řešením životního cyklu radioaktivních odpadů. V úložišti mají být půl kilometru pod zemí trvale uloženy hlavně tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Původně mělo vzniknout do roku 2065, o urychlení výstavby se mluví kvůli dočasnému zařazení jádra v EU mezi zelené investice. Podmínkou je to, že státy spoléhající na jadernou energetiku mají mít hlubinná úložiště od roku 2050. Kromě Česka připravují svá úložiště i další státy.

reklama