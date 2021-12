Na výjimečnost údolí Labe upozorní krátké filmy ústeckého muzea. Průvodcem má být náčelník Apačů

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Faigl.ladislav / Faigl.ladislav / Wikimedia Commons Duchovní otec nejslavnějšího indiánského náčelníka Karel May pobýval v roce 1897 v Brné a nezkrotnost labského údolí ho podle mayologů inspirovala při tvorbě románů.

Na výjimečnost údolí Labe upozorní ústecké muzeum v novém projektu nazvaném Poklad na stříbrném Labi. Natočí pět filmů, připraví výstavu, výukové programy pro školáky a vlastivědné procházky pro veřejnost. Cílem je vyzdvihnout význam unikátní přírody labského kaňonu, sdělila botanička ústeckého muzea Ladislava Filipová.

Hluboce zaříznuté údolí Labe bylo v roce 2016 pod názvem Porta Bohemica vyhlášeno jako Evropsky významná lokalita. "Od té doby se nic neudálo a lidé ani neví, jaký poklad tady v okolí Ústí máme. Rádi bychom proto navázali na muzejní dokumentaci přírody a zpopularizovali toto místo," uvedla Filipová.

Muzejníci nyní připravují scénáře k pěti krátkým filmům. "Odlehčenou formou budou pojednávat o přírodních fenoménech v údolí Labe, průvodcem má být náčelník kmene Apačů," uvedla Filipová. Volba na Vinnetoua padla v souvislosti se spojitostí jeho tvůrce s Ústím. "Duchovní otec nejslavnějšího indiánského náčelníka Karel May pobýval v roce 1897 v Brné a nezkrotnost labského údolí ho podle mayologů inspirovala při tvorbě románů. Severní Ameriku v té době ještě neznal, navštívil ji až o mnoho let později. Takže jeho hrdinové Divokého západu jsou tu vlastně doma a my se zkusíme podívat na místní reálie jejich očima," uvedl historik Martin Krsek.

Muzejníci chtějí také motivovat lidi k ochraně přírody. "Dalším výstupem bude terénní deník, rádi bychom byli dali prostor veřejnosti, aby si přírodu prožila, v ní bádala a zaznamenávala prožitky," uvedla Filipová. "Máme tu zachovalé údolí velké řeky ve střední Evropě, fenoménem je i zařezávání řeky do třetihorních vyvřelin," dodala. Předmětem ochrany jsou suťové lesy, skalní trávníky, sutě a z živočichů bobr evropský a losos obecný. Projekt byl podpořen z norských fondů, jeho rozpočet je 1,9 milionu korun.

