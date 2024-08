Národní divadlo získalo evropský certifikát udržitelnosti. V Česku je první

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Národní divadlo

Národní divadlo v Praze (ND) jako první české divadlo získalo evropský certifikát udržitelnosti od mezinárodní iniciativy Theatre Green Book Evropské divadelní asociace (ETC). Divadlo obdrželo základní úroveň s názvem Basic. Tento certifikát stvrzuje úsilí divadla o dosažení nulových emisí v oblasti inscenací, provozu a budov. Certifikát dostalo 1. července na slavnostním ceremoniálu během Divadelního festivalu v Avignonu.Theatre Green Book je první celoevropský systém dobrovolné certifikace, který divadlům poskytuje nástroje a kalkulačky pro sledování pokroku v udržitelnosti. Pro základní úroveň musí divadla splňovat přísná kritéria, například využívat 50 procent materiálů z recyklovaných zdrojů a zavádět energeticky úsporná opatření.

"Sám jsem byl překvapený, kolik práce se v Národním divadle v posledních dvaceti letech udělalo směrem k udržitelnosti a jak v tomto směru zaujímáme výjimečné postavení v rámci evropských divadel," řekl Martin Kukučka, umělecký šéf Činohry Národního divadla. Ředitel Evropské komise pro kulturu Georg Häusler ocenil Theatre Green Book jako důležitý krok směrem k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu, takzvaného Green Dealu, který má za cíl snížení uhlíkových emisí do konce dekády minimálně o 55 procent v porovnání s rokem 1990. Cílem ETC je dosáhnout klimatické neutrality do roku 2030.

"Evropská divadla zcela nepochybně přijala za svůj záměr stát se udržitelnými organizacemi. Otázkou je, jak této změny reálně a účinně dosáhnout na celém kontinentu. ETC Theatre Green Book a dobrovolné certifikace divadel nabízí odpověď na požadavky obsažené v Opolských doporučeních, tedy strategii pro evropská divadla do roku 2030 přijaté na druhém Evropském divadelním fóru konaném z podnětu Evropské komise," uvedla výkonná ředitelka ETC Heidi Wileyová.

Přečtěte si také | Jak jde dohromady památková ochrana, úspory energií a fotovoltaika na střechách?

ETC Theatre Green Book je výsledkem spolupráce mezi sítí divadel financovaných z veřejných prostředků asociace European Theatre Convention (ETC) a organizací Renew Culture. Divadla mohou získat čtyři úrovně certifikace, a to předběžnou, základní, střední a pokročilou. Jsou založeny na splnění předem definovaných cílů v oblasti inscenací, budov a provozu. Podrobnější informace o jednotlivých úrovních certifikace jsou uvedeny na internetových stránkách ETC, která sdružuje 63 divadel z 31 zemí. Certifikace byla zkušebně udělena devíti z nich.

