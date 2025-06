Festival Štěrkovna Open Music chce být do roku 2028 uhlíkově neutrální

Foto | BRUNO EMMANUELLE / BRUNO EMMANUELLE / Unsplash

Festival Štěrkovna Open Music, který se letos koná od 24. do 26. července na břehu Hlučínského jezera, dál rozvíjí svůj ekologický přístup . Pod označením Trvale udržitelná zábava hledá cesty, jak pořádat kulturní akci šetrněji k přírodě. Nedávno zveřejnil výsledky měření emisí a odpadu za rok 2024 a stanovil si cíl: do roku 2028 dosáhnout uhlíkové neutrality.Výpočet uhlíkové stopy provedla Katedra environmentálního inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava . „Už tři roky propojujeme univerzitu s festivalem a spolupráce přináší konkrétní výsledky. Studenti sbírají zkušenosti přímo v terénu, výzkum se dostává do praxe a festival se posouvá směrem k větší udržitelnosti,“ řekl Jan Halfar, akademický pracovník Katedry environmentálního inženýrství a ekolog festivalu. Kompletní zpráva je zveřejněna na webu festivalu.

Třídenní akce vyprodukovala 197 tun CO₂, nejvíce v souvislosti s dopravou. Během festivalu se najelo přes 42 000 km – tedy jako jedna cesta kolem celé zeměkoule. Osobní auta tvořila 21 % přepravy, autobusy jen 1 %, které přepravily srovnatelný počet lidí jako auta, ale s mnohem menší uhlíkovou stopou. Na jednoho návštěvníka připadalo 6,6 kg CO₂ denně, což odpovídá asi 30 km jízdy autem se spalovacím motorem.

Zdroj | Štěrkovna Open Music

„Výpočet emisí není jen o číslech. Třeba u jídla jsme každou porci rozložili na suroviny a ty samostatně posuzovali. Je to mravenčí práce, kterou jsme zvládli hlavně díky důslednému sběru dat. Na festivalu se tomu věnovala jedna osoba naplno,“ uvedl Matěj Ostárek z pořadatelského týmu a dodal: „Důležité je, že víme, odkud emise přicházejí a co můžeme zlepšit. Chceme hledat chytrá řešení – od nízkouhlíkové dopravy až po lokální dodavatele a umělce.“

Důraz organizátoři kladou i na třídění odpadu. V roce 2024 se podařilo vytřídit 70 % odpadu. Díky mobilní třídicí lince se přímo v areálu separovalo 1,16 tun plastu, 0,6 tun papíru, 2,06 tun skla, 0,86 tun bioodpadu a 115 kusů elektronických cigaret. „To, že jsme vytřídili téměř tři čtvrtiny odpadu, je výsledek týmu i odpovědnosti návštěvníků. Když systém funguje, lidé se rádi zapojí,“ řekl ředitel festivalu David Moravec.

„Možnost spolupracovat se Štěrkovnou Open Music na výpočtu uhlíkové stopy byla pro náš tým opět zajímavou výzvou. Věříme, že podobné aktivity pomáhají nejen snižovat emise, ale i zvyšovat povědomí o možnostech udržitelného fungování kulturních akcí – a právě v tom vidíme jako vědci velkou hodnotu,“ doplnila za tým VŠB – Technické univerzity Ostrava Kateřina Brožová.

Festival Štěrkovna Open Music loni oslavil 20. narozeniny. I díky svému zaměření na Trvale udržitelnou zábavu patří podle ankety European Festival Awards mezi nejlepších deset festivalů s návštěvností do 10 000 lidí v Evropě. Letos na něm na konci července na břehu Hlučínského jezera vystoupí například kapely Kryštof, Mig 21, Jelen, Horkýže slíže. Dorazí ale i Marek Eben, Marie Rottrová či Jiří Krhut a Štěpán Kozub. Generálním partnerem festivalu je stavební firma Tomáš STRAUB. Koná se za podpory Moravskoslezského kraje. Hlavními partnery jsou Kofola, Lenzing Biocel Paskov, NFCtron/Mastercard.

