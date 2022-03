Na Vysočině hasiči o víkendu hasili pět desítek požárů hrabanky, klestí a trávy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Na Vysočině hasiči v sobotu likvidovali tři desítky požárů lesní hrabanky, někde hořel i les, balíky slámy a suchá tráva. Řadu těchto požárů podle hasičů zavinila nedbalost při pálení klestí, většinou nezpůsobily větší majetkové škody. Při požáru lesa u Stříteže na Žďársku byla škoda vyčíslená na 300 000 korun. Vyplývá to z přehledu zásahů hasičů v kraji od sobotních 07:00 do dnešního rána. Do dnešních 18:00 měli další dvě desítky podobných zásahů , největší počet na Havlíčkobrodsku.

V sobotu bylo na Vysočině větrno, i dnes mohl mít vítr podle meteorologů v nárazech rychlost přes 50 kilometrů v hodině.

Nejvíc výjezdů měli hasiči v sobotu kvůli požárům v lesích na Jihlavsku a Žďársku. U vsi Třeštice na Jihlavsku hasili několika vodními proudy hrabanku a lesní porost přibližně na tříhektarovém pozemku, výši škody zatím nezveřejnili. Kvůli nedbalosti při pálení klestí začal hořet les u Nadějova na Jihlavsku, způsobil škodu za 50.000 korun. U Řemenova na Pelhřimovsku hořely balíky slámy a lesní hrabanka.

S hašením lesních porostů pomáhali hasiči z Vysočiny v sobotu také na třech místech v sousedních krajích.

