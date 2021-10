Na Vysočině se osvědčují nová centra, kde si lze vzít věci, které jiní vyhodili

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Speedkingz / Shutterstock.com Ilustrační foto

Nová sběrná centra, kde si lidé mohou vzít věci, které jiní vyhodili, se na Vysočině osvědčují. Velkou návštěvnost mají takzvaná re-use centra v Jihlavě i Třebíči. Podle ankety ČTK místa, kde odložené věci dostanou druhou šanci, chystají další obce. Je to podle nich jeden ze způsobů, jak snižovat množství odpadů. Například v Pelhřimově by mělo být re-use centrum otevřeno v listopadu, Světnov na Žďársku počítá s jeho zřízením v příštím roce.

V Pelhřimově vzniká re-use centrum vedle sběrného dvora, úpravami bývalé garáže asi za 200.000 korun. "Dělají se nové vchodové dveře, musí se osadit regály, věšáky, osvětlení, kamerový systém," uvedla Eva Hamrlová z městských technických služeb. Prostor pro odložené věci podle ní nebude moc velký, ale umožní zjistit, jaký je o službu zájem.

Centrum bude přijímat například kuchyňské potřeby, sportovní vybavení i zachovalý nábytek, z hygienických důvodů ale jen ten bez čalounění. Věci budou moci přinášet jen obyvatelé města a jeho místních částí, vybrat si tam něco zdarma ale bude moci kdokoliv. Lidé, kteří by se chtěli za získané věci nějak odvděčit, budou moci přispět do pokladniček tamních spolků zaměřených na ekologii.

Ve dvou největších městech Vysočiny fungují re-use centra od letoška. V krajské Jihlavě je centrum od dubna u sběrného dvora v Brtnické ulici. "Osvědčilo se, lidé to hodně využívají. Koloběh zboží je tam velký," řekl mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek. Mezi odkládanými věcmi jsou třeba jízdní kola, dětské sedačky, nádobí, obrazy i knihy. "Nábytek nebereme, protože tam na to nejsou prostory," uvedl mluvčí. Vybírat věci si podle něj jezdí i lidé z jiných regionů.

V Třebíči je re-use centrum u sběrného dvora v Hrotovické ulici od prázdnin. Stavební úpravy stály 2,4 milionu Kč bez daně. Centrum vybudoval Svazek obcí pro komunální služby s pomocí evropské dotace, provozovatelem je jeho firma Esko-T. "Lidé si to našli. Za dva měsíce tam bylo zhruba 2000 návštěv, a to jsme tomu nedělali žádnou velkou propagaci," řekl ředitel svazku Pavel Gregor. Největší zájem je podle něj o nábytek, nádobí a jiné vybavení do kuchyní.

Za vybrané věci se v Třebíči platí symbolický poplatek, může být od desetikoruny do 200 korun. "Ale za 200 (Kč) jsme ještě nic neměli, co by bylo tak extra," podotkl Gregor. Výtěžek jde městskému útulku pro opuštěná zvířata. Věci pro třebíčské re-use centrum mohou obyvatelé regionu odkládat i do klecových kontejnerů, které jsou ve sběrných dvorech členských obcí svazku.

