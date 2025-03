Na Vysočině zvou ochránci veřejnost na vycházky za bledulemi do rezervace Ransko

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Na Vysočině zvou ochránci přírody veřejnost na komentované vycházky do Národní přírodní rezervace Ransko, kde na velkých plochách rozkvétají bledule jarní. Jejich květy jsou touto dobou vidět i na jiných místech v kraji, porosty bledulí na Ransku jsou nejrozsáhlejší. S ochránci se do rezervace mohou lidé podívat o víkendech, první vycházky budou tuto sobotu. Podrobnosti k nim jsou na facebooku správy CHKO Žďárské vrchy a na jejím webu "Bledulky už jsou nakvetlé," řekl dnes ČTK Petr Piechula ze správy CHKO. Zároveň upozornil na to, že jde o území národní přírodní rezervace, nesmí se tam chodit mimo vyznačené trasy. Při dvouhodinové vycházce lidem ochránci ukážou i další druhy rostlin, například devětsil bílý, lýkovec jedovatý a jaterníky.

Národní přírodní rezervace Ransko zabírá okolo 700 hektarů území mezi Havlíčkovou Borovou a Ždírcem nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. Bledule v rezervaci rostou na hektarech pozemků s olšemi a jasany. Komentované vycházky tam ochránci touto dobou pořádají pravidelně.

Lidé se chodí dívat na rozkvetlé bledule i jinde v kraji. V přírodní rezervaci Údolí Chlébského potoka na Žďársku bylo hodně návštěvníků už koncem minulého týdne. Občerstvení teď ve vsi Chlébské o víkendech nabízejí u svého stánku dobrovolní hasiči, další možnost občerstvení je o pár desítek metrů dál v dřevostavbě, kde je klub přátel Chlébského.

"Jsme rádi, že si spolky něco vydělají na svoji činnost. Pro obec je to víceméně zátěž," řekl Petr Bílek, nezávislý starosta obce Skorotice, pod niž Chlébské spadá, k této jarní turistice. Uvedl, že do Chlébského teď zajíždí hodně aut, pro která tam není místo. Apeluje na řidiče, aby auta odstavovali před vsí a dál šli pěšky. Bledule kvetou přibližně tři týdny.

Bledule na Vysočině rostou například i v přírodních rezervacích Jechovec poblíž Telče a Hroznětínská louka na Havlíčkobrodsku.

