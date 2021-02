Na vývoji evropské sondy Solar Orbiter se podíleli i vědci z ČR

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | NASA / Solar Orbiter Podle českého ministerstva dopravy je to doposud největší zapojení českých vědeckých pracovišť a firem do přípravy kosmické sondy od vstupu ČR do ESA v roce 2008. Cílem sondy je zmapovat různé aspekty sluneční aktivity. Na obrázku její vizualizace

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Před rokem, 10. února 2020, odstartovala s amerického Mysu Canaveral do vesmíru sonda Evropské kosmické agentury (ESA) Solar Orbiter. Na výrobě sondy a přípravě jejího vybavení se podílela řada evropských států, včetně České republiky, a americká vesmírná agentura NASA. Podle českého ministerstva dopravy je to doposud největší zapojení českých vědeckých pracovišť a firem do přípravy kosmické sondy od vstupu ČR do ESA v roce 2008. Cílem sondy je zmapovat různé aspekty sluneční aktivity.

Sonda, vážící 1,8 tuny, se nejprve dostane na dráhu, která se bude podobat dráze planety Merkur a ze které bude moci provádět měření. Než se na tuto dráhu dostane, bude se aparát pohybovat v rozličných vzdálenostech od Slunce, při kterých bude čelit extrémním teplotám od minus 170 do 520 stupňů Celsia. Sonda je proto vybavena tepelným štítem, který je vyroben z uhlíkových vláken a titanu a ochrání přístroje.

V nejbližším přiblížení se Solar Orbiter dostane na vzdálenost 42 milionů kilometrů od Slunce, což je asi čtvrtina průměrné vzdálenosti mezi Zemí a Sluncem. Sonda bude kromě erupcí zjišťovat, co způsobuje sluneční vítr a jak vzniká koronální magnetické pole. Má také pořídit první snímky slunečních pólů.

Loni v červenci ESA poprvé zveřejnila fotografie pořízené sondou. První zdařilé snímky ukazují jev, který dosud nebylo možné detailně pozorovat: miniaturní erupce poblíž povrchu naší hvězdy, jimž se začalo přezdívat "táborové ohně". Zveřejněné fotografie byly pořízeny na konci května v momentě, kdy se Solar Orbiter nacházela 77 milionů kilometrů od Slunce, což je zhruba polovina průměrné vzdálenosti Země od hvězdy. ESA uvedla, že žádná sonda dosud nedokázala povrch Slunce vyfotit z menší vzdálenosti.

Na přípravě sondy se podílelo pět českých týmů, které pracovaly na čtyřech z celkem deseti přístrojů, jimiž je sonda vybavena. V Česku vznikla zrcadla pro teleskop METIS, který je určen k pozorování a spektroskopii sluneční koróny. České kořeny má také řídící software a napájecí zdroj pro spektrometr pro rentgenové záření STIX a elektronika pro senzor analyzátoru slunečního větru SWA. Český původ má rovněž elektronika digitálního vlnového analyzátoru TDS, který je součástí aparátu k měření magnetického a elektrického pole. Na vývoji a výrobě komponent se z českých firem podílela například turnovská laboratoř TOPTEC, která dodala zobrazovací zrcadla ke koronografu. Mezi dalšími českými firmami s účastí na misi jsou společnost esc Aerospace, VAKUUM PRAHA, Maxmechanik, STARTECH nebo Atos Convergence Creators.

reklama