Nad původem dřeva z Indonésie momentálně nikdo nebdí. Budeme jej dovážet dál?

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | pexels.com Indonésie exportuje každoročně do zemí EU kolem 9 % produkce dřeva. / Ilustrační foto

Mezinárodní dohody v oblasti ochrany životního prostředí mají svůj význam jen tehdy, když jsou skutečně dodržovány. Proto nad jejich průběžným plněním obvykle bdí nějaký kontrolní orgán. V případě dovozu dřeva z indonéských pralesů do Evropské unie teď ale došlo ke zvláštní situaci, při které nad certifikovaným původem dřeva nebdí nikdo. Což, jak píše Mongabay , zavdává důvod k pochybnostem o tom, že smluvní strany své podmínky dodrží.

Některé věci se nemění. Indonésie exportuje každoročně do zemí EU kolem 9 % produkce dřeva. Kolem 230 milionů kubíků ročně. A zhruba do roku 2013 platilo, že až 80 % tohoto dřeva pocházelo z nelegálních zdrojů. Z chráněných území, z pralesních oblastí, z míst s výskytem chráněných živočichů; bylo získáno protiprávní cestou, neeticky, za neadekvátních až otrockých podmínek zaměstnanců nebo třeba s využitím dětské práce. Některé věci se naštěstí mění. Úhrn dřeva exportovaného do EU sice zůstává stejný, ale orgány EU vyvinuly v posledních letech nemalé úsilí k tomu, aby v indonéském lesní hospodářství dosáhly změny trendu. Certifikace původu, zdroje těženého dřeva.

Dobrovolností k nezávislosti

Na indonéské straně došlo s administrativní a expertní podporou EU k vytvoření registru SVLK, ověřujícím legální původ vytěženého dřeva a tenhle systém byl od roku 2013 plně adoptován na veškerý evropský export. Ba co víc, od roku 2014 indonéská vláda tohle dosud dobrovolné schéma přijala za vlastní a vztáhla jej kompletně na celý národní sektor vývozu dřeva. Což byl také moment, kdy se poradci a kontroloři z EU začali z projektu SVLK pomalu stahovat a přenechávali veškeré náležitosti Indonésii. Kontroloři z jihovýchodní Asie prostě partnerům dokázali, že tento systém dozoru umí uřídit a je na ně spolehnutí.

V roce 2016 se pak program SVLK stal hlavním nástrojem pro certifikaci těžby a vývozu dřeva z Indonésie, záležitostí plně administrovanou Indonésií. EU se z něj tehdy plně stáhla a dále už nepožadovala vlastní kontrolu. Záruka daná certifikátem SVLK pro export dřeva do Evropy od té doby stačila. Fungovalo to až do 27. února 2020. Indonéská vláda se totiž rozhodla pro jednorázové zrušení systému SVLK. Oficiálně kvůli tomu, že pandemie koronaviru zpomalila odbyt dřeva a vládní orgány Indonésie teď nechtějí komplikovat zbytečnou byrokracií život místním dřevozpracujícím závodům. Certifikační schéma prý také bylo zbytečně nákladné.

Budeme jim věřit? A kdo koho teď potřebuje víc?

Výsledek? Jediný existující kontrolní orgán, který mohl prokázat ekologickou nezávadnost dřeva z Indonésie, škrtem pera přestal existovat. Země EU teď nemají jedinou garanci, že další dovezené indonéské dřevo nebylo vytěženo z pralesů či chráněných území. Situace se prakticky vrátila do bodu před deseti lety. Bez kontrolního orgánu totiž nemá úmluva s Indonésií o tom, že bude dodávat jen certifikované dřevo z povolených zdrojů, žádnou váhu. Navíc se zdá, že tu za delší konec provazu tahá Indonésie: zájem o jejich dřevo má i Čína (která už teď odebírá 28 % jejich produkce), která se po původu příliš neptá.

Na zrušení SVLK se také ukazuje, jak snadno se může libovolná ne-evropská země vymanit z omezujících požadavků. V současnosti je například Indonésie částečným garantem nezávadnosti produkce palmového oleje, přičemž jedním z jejích největších odběratelů je právě EU. Pokud se v Indonésii rozhodnou produkci přestat řídit pravidly evropské certifikace, vytane tu otázka, kdo koho (a palmový olej) momentálně potřebuje víc. Navíc se indonéským příkladem mohou inspirovat země jako Kamerun, Středoafrická republika, Ghana, Guyana, Libérie, Vietnam nebo DR Kongo. I ony totiž na dobrovolné bázi schémata SVLK zavedli.

