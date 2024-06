Nadace na Liberecku vysadí dalších téměř 60 000 sazenic listnáčů a jedlí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Lesy na Liberecku obohatí letos téměř 60 000 sazenic listnáčů a jedlí. Vysadí je místní Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Jde o součást dlouhodobého projektu. Včetně vybudování oplocenek na to nadace vydá v tomto roce zhruba 2,5 milionu korun, informoval její ředitel Ondřej Petrovský."Projekt běží již desátým rokem a doposavad bylo vysázeno přes 375 000 sazenic převážně buků, dubů a jedlí. Cílem je, aby byly zdejší lesy zdravější, odolnější a dlouhodobě perspektivní. Jedině takový les má udržitelnou budoucnost a zároveň dokáže zadržovat daleko větší objem vody," uvedl Petrovský.

V posledních letech se nadaci daří v regionu ročně sázet mezi 50 000 až 70 000 listnáči a jedlemi. Aby o mladé stromky nepřišla, musí je chránit před srnčím a další spárkatou zvěří. "Veškeré výsadby jedlí a dubů se musí dávat do oplocenek a zbývající dřeviny se zas ošetřují repelenty, ale ani jedno opatření není v ochraně před spárkatou zvěří stoprocentní. Hlavně to však značně zvyšuje náklady celého projektu a takto vynaložené peníze by se mohly použít na další výsadby. V ideálním stavu by se les obnovoval zcela přirozeně, ale to jen v případě výrazně nižšího stavu spárkaté zvěře," uvedl Petrovský. V tomto roce podle něj vybudují 3,2 kilometru oplocenek a opraví dalších 1,2 kilometru. Od minulého roku začala nadace při jejich budování používat kovové sloupky, které může používat opakovaně.

Projekt uskutečňuje nadace založená před více než 20 lety i díky dárcům z řad místních firem i nadnárodních společností. Pro letošní výsadbu stromů od nich zatím získala přes 800 000 korun.

