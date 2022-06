Naftogaz se dohodl s kanadskou Symbio na dodávkách LNG a vodíku na Ukrajinu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ukrajinská státní energetická společnost Naftogaz se dohodla s kanadskou společnosti Symbio Infrastructure na nákupu zkapalněného zemního plynu (LNG) a zeleného kapalného vodíku (LH2). Firmy to uvedly ve společném oznámení . Dodávky mají začít v roce 2027.

Generální ředitel společnosti Naftogaz Jurij Vitrenko uvedl, že dohoda je významným milníkem ve snaze Ukrajiny diverzifikovat dodávky energií z celého světa, kterou země zahájila koncem roku 2014 zastavením přímých dodávek zemního plynu z Ruska.

Firma Symbio používá bezuhlíkovou infrastrukturu poháněnou vodní energií, což znamená výrazné snížení globálních emisí skleníkových plynů. Symbio tak bude dodávat LNG s nejnižšími emisemi oxidu uhličitého na světě.

Kanadská vláda už dříve uvedla, že má zájem pomoci Evropě v řešení energetické krize a diverzifikace dodávek LNG. Urychlí proto poskytování příslušných povolení k vývozu zemního plynu z východní Kanady do Evropy prostřednictvím zařízení na export nízkouhlíkového LNG s možností budoucího rozšíření o vývoz vodíku.

Symbio buduje v kanadském Québecu prostřednictvím své dceřiné společnosti GNL Québec zařízení Énergie Saguenay, které bude prvním rozsáhlým zařízením na vývoz LNG s nulovými emisemi oxidu uhličitého na světě. Zařízení bude zkapalňovat a vyvážet do Evropy 10,5 milionu tun neboli 15 miliard metrů krychlových čistého LNG ročně. To odpovídá zhruba 17 procentům spotřeby plynu v Německu nebo polovině spotřeby Ukrajiny. Symbio uvádí, že dodávky by měly být za konkurenceschopné ceny, a to díky krátké přepravní vzdálenosti do Evropy a nákladové efektivitě zajišťované chladným kanadským klimatem.

Naftogaz je na Ukrajině největší státní společností, která se zabývá kompletním cyklem průzkumu a využívání ložisek, těžbou a průzkumnými vrty, skladováním ropy a plynu a dále zpracováním a distribucí ropných produktů, zemního plynu a zkapalněného plynu spotřebitelům.

