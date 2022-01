Náměstkem ministryně Hubáčkové se stal Tomáš Tesař, na MŽP působil už dříve

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Hugo Charvát / Hugo Charvát / Ekolist.cz Tesař na ministerstvu životního prostředí působil jako náměstek už v minulosti.

Náměstkem ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) se stal Tomáš Tesař (TOP 09). Ministerstvo životního prostředí (MŽP) to uvedlo na webu , ČTK to Tesař potvrdil. Tesař na ministerstvu životního prostředí působil jako náměstek už v minulosti. Server Lidovky.cz také uvedl , že šéfem poradců ministryně by měl být bývalý ministr životního prostředí Libor Ambrozek (KDU-ČSL), jedním z poradců další exministr životního prostředí Ladislav Miko. Ministerstvo, Ambrozek a Miko tyto informace dosud nepotvrdili.

"Na ministerstvu životního prostředí se budu věnovat problematice legislativní ve spolupráci s odbornými náměstky," řekl ČTK Tesař. Po loňských sněmovních volbách se o Tesařovi spekulovalo jako o možném kandidátovi na ministra životního prostředí. Je členem předsednictva TOP 09 a místopředsedou krajské organizace TOP 09 v Ústeckém kraji.

Absolvent strojní fakulty Vysoké školy strojní a textilní, nynější Technické univerzity v Liberci, pracoval od roku 1990 v oboru mezinárodní logistiky. V roce 2010 se stal náměstkem tehdejšího ministra životního prostředí Pavla Drobila (ODS), měl na starost sekci ochrany přírody a krajiny. Náměstkem na MŽP byl do roku 2014, kdy ho odvolal tehdejší ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Podle webu TOP 09 Tesař později pracoval v soukromé sféře v životním prostředí a energetice.

Lidovky.cz připomněly, že Ambrozek i Hubáčková pocházejí z Hodonína, kde také působili na na odboru životního prostředí tehdejšího hodonínského okresního úřadu. Ambrozek pracoval jako referent a Hubáčková jako vedoucí referátu. Oba byli, byť v různých volebních obdobích, také v zastupitelstvu Jihomoravského kraje. V roce 2005 Ambrozek jako ministr životního prostředí udělil Hubáčkové, tehdejší vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cenu ministra životního prostředí za její činnost a spolupráci s nevládními organizacemi.

Ambrozek byl ministrem životního prostředí v letech 2002 až 2006 ve vládách Vladimíra Špidly, Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka (všichni ČSSD). Do Sněmovny byl zvolen čtyřikrát, v zastupitelstvu Jihomoravského kraje působil v letech 2008 až 2012. Lidovky dnes také připomněly, že Ambrozek jako jeden ze tří poslanců KDU-ČSL v roce 2006 nepodpořili vládu Mirka Topolánka při hlasování o důvěře. Ta během českého předsednictví EU padla. V současnosti je Ambrozek předsedou Českého svazu ochránců přírody. Je absolvent oboru botanika na Univerzitě Karlově.

Ladislav Miko, který má podle Lidovek patřit k poradcům ministryně, nastoupil do čela MŽP po Martinu Bursíkovi po nahrazení Topolánkovy vlády úřednickým kabinetem Jana Fischera. Ministrem byl od května do listopadu 2009. Později působil na Generálním ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise, v současnosti je vedoucím Zastoupení Evropské komise na Slovensku a 1. místopředsedou Liberálně ekologické strany. Je také prezidentem festivalu Ekofilm, který se koná v Brně. Vystudoval biologii a ekologii na Univerzitě Karlově.

Na ministerstvu životního prostředí k počátku roku vznikly dvě pozice náměstků místo dvou neobsazených služebních míst. Druhou politickou náměstkyní je v současnosti Simeona Zikmundová, ta však podle dřívějších informací MŽP zůstane v této funkci dočasně. Ministryně Hubáčková má také například nově v přímé řídící působnosti odbor kanceláře ministryně a samostatné tiskové a PR oddělení. V souvislosti s takzvanou Zelenou dohodou pro Evropu pak přibyla sekce ochrany klimatu, dosud však není jasné, kdo pro ni bude náměstkem.

