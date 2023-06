Namibie prodá 40 krokodýlů, chce minimalizovat střety s člověkem

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Namibijská vláda oznámila, že hodlá prodat 40 krokodýlů, aby snížila počet střetů těchto velkých vodních plazů s člověkem. Potenciální zájemci by měli do 17. července poslat cenovou nabídku namibijskému ministerstvu pro životní prostředí. Informují o tom namibijská média.

Mluvčí namibijského ministerstva životního prostředí Romeo Muyundu uvedl, že většina namibijských divokých zvířat žije mimo národní parky a že v oblastech Zambezi, Západní Kavango a Východní Kavango nadále dochází k útokům krokodýlů na lidi a hospodářská zvířata. S cílem minimalizovat tyto střety na severovýchodě země se vláda rozhodla 40 krokodýlů nechat odchytit a prodat je.

"Nabídky by měly být vloženy do schránky pro tendry v sídle ministerstva do 17. července do 16:30. Podrobnosti o výběrovém řízení budou zveřejněny v našem místním tisku," uvedl Muyunda. Dodal, že zájemci, kteří by chtěli zvířata exportovat, musí mít oficiální doklad o tom, že jim dovoz příslušné úřady v jejich zemi povolí.

"Odchyt krokodýlů bude pod plným dohledem ministerstva a náklady na odchyt ponese kupující. Veškeré související kroky, včetně testování na choroby, jakož i veškerou nezbytnou péči po odchytu, zaplatí kupující. Zároveň musí prokázat, že jsou schopni krokodýlům zajistit vhodné podmínky," uvedl Muyunda.

