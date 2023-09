Národní dotace v zemědělství by měly klesnout minimálně, řekl Výborný

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Dotace v zemědělství ze státního rozpočtu by v rozpočtu na příští rok měly klesnout jen minimálně. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) chce, aby se udržela částka 2,5 miliardy korun, řekl ve svém vystoupení při příležitosti oslav 30. výročí Agrární komory ČR. V letošním rozpočtu bylo na národní dotace určeno 2,7 miliardy korun. Vláda již zrušila dotaci pro potravinářské podniky, na které se mělo rozdělit 230 milionů korun. Zrušil se také dotační program na chov dojnic a skotu bez produkce mléka, kde se má podle odhadu ministerstva uspořit přes 300 milionů korun.

Vláda ve svém ozdravném balíčku veřejných financí chce v příštích dvou letech škrtnout v resortu zemědělství dotace za 10,2 milionu korun. Peníze z národních dotací směřují například na programy proti šíření nákaz hospodářských zvířat nebo zlepšení životních podmínek v chovech. Pro letošní rok částka určená na národní dotace klesla ze zhruba pěti miliard v loňském roce o 2,3 miliardy korun.

Výborný při příležitosti oslav výročí komory řekl, že společný úkol s jeho resortem je vytvářet pozitivní obraz sektoru v očích veřejnosti. "Tady máme velký dluh a tady je náš společný úkol," doplnil.

Zdůraznil, že jako jeden ze svých úkolů si dal snižování byrokracie pro zemědělce. Poznamenal, že o tom mluvil i na jednáních v Bruselu. "Není možné, abychom vytvářeli v rámci nových nařízení a směrnic podmínky, které budou dále zatěžovat farmáře zbytečnou byrokracií," řekl s tím, že podle něj nemohou o takových věcech rozhodovat lidé, kteří sami nikdy nebyli v chlévu nebo na poli. Naopak by do toho měli promlouvat lidé z praxe, uvedl.

Upozornil také na to, že ministerstvo již vypsalo první kolo příjmu žádostí o investiční dotace, Rozdělit by se mělo zhruba osm miliard korun, mimo jiné na investice do zemědělských podniků. Ministerstvo přijalo přes 5600 žádostí za 13,3 miliardy. Podle Výborného se podaří uspokojit 65 procent objemu žádostí. Na investice se také budou vypisovat další kola.

Ministr poznamenal, že cílem je poskytnout co nejvíce peněz na začátku dotačního období Společné zemědělské politiky EU mezi lety 2023 až 2027. "Je to proto, že máme ambici, aby se zemědělství posunulo dál, pokud jde o využívání moderních technologií. Chceme pečovat o naši krajinu, k tomu potřebujeme moderní stroje, moderní technologie, které nejsou levné," dodal.

reklama