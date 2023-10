Návrh klimaticko-energetického plánu vychází z realistických analýz, řekl Síkela

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (OZE), který by podle návrhu národního klimaticko-energetického plánu měl do roku 2030 stoupnout ze současných 18 procent na 30 procent, vychází z realistických propočtů státu, řekl ještě před jednáním vlády ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Podle něj má Česko v oblasti OZE horší startovací pozici než některé jiné země. Plán kromě toho počítá také s posilováním jaderných zdrojů, dva nové reaktory by měly vzniknout v Dukovanech a další dva v Temelíně.

Návrh plánu dnes projednávala vláda. Po schválení bude odeslán Evropské komisi. Děje se tak s několikaměsíčním zpožděním, původní termín pro odeslání vypršel na konci června. Návrh ovšem není konečnou verzí plánu, vláda ho bude s komisí dál konzultovat a případně opravovat. Finální znění by pak měl mít stát hotové do léta příštího roku.

"Je to nástroj, který nám pomůže splnit klimatické i energetické cíle. Měl by do budoucna zajistit dostatek energií a také splnění klimatických cílů, ke kterým jsme se zavázali," uvedl dnes ráno Síkela.

Upozornil, že do roku 2030 výrazně vzroste spotřeba elektřiny. Plán počítá s postupným zvyšováním podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě, který by na konci dekády měl činit 30 procent. Podle kritiků je však cíl nedostatečný, protože nezohledňuje tuzemský potenciál.

Podle ministra však stanovený cíl vychází z propočtů a analýz, které ministerstvo průmyslu a obchodu při zpracování plánu mělo k dispozici. Podle Síkely jde o číslo, které bude do budoucna reálné vzhledem k domácím podmínkám. "Máme horší startovací pozici, ale ukázali jsme, že ten podíl dokážeme zvyšovat," dodal.

Plán v delším časovém horizontu počítá také s dalším navyšováním jaderných zdrojů v zemi. V současnosti pokračuje tendr na jeden nový blok v Dukovanech, podle plánu by však mělo v Česku vzniknout nových reaktorů více. Podle ministra plán pracuje s možností maximálního využití lokalit v Dukovanech a Temelíně, přičemž příprava více bloků zároveň by mohla zefektivnit výstavbu. Kromě připravovaného bloku by v Dukovanech měl podle návrhu ve 40. letech vzniknout ještě jeden nový reaktor kvůli plánovanému horkovodu do Brna. Na přelomu 30. a 40 let pak plán počítá s dalšími dvěma bloky v Temelíně.

Jaderné energetice by se však blíže měla věnovat aktualizovaná energetická koncepce, kterou by ministerstvo mělo mít hotovou do konce roku.

