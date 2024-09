Návrh státního rozpočtu reflektuje priority vlády, uvedl ministr životního prostředí Hladík

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | MŽP Budova ministerstva životního prostředí v Praze.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Návrh státního rozpočtu na nadcházející rok je podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) ve svých parametrech správný a reflektuje priority vlády. Zároveň však předpokládá, že finální verze se může mírně lišit od současného návrhu, řekl ČTK.Rozpočet ministerstva životního prostředí by se měl příští rok nepatrně zvýšit na 21,203 miliardy korun. Letos úřad hospodařil s 20,897 miliardy korun. Příjmy ministerstva mají v příštím roce dosáhnout necelých 44 miliard korun, letos dosáhly 55,5 miliardy korun.

"Já se domnívám, že ve svých parametrech je ten návrh rozpočtu správný. Rozhodně reflektuje priority vlády, ať se to týká zadluženosti, snižování schodku státního rozpočtu, kvality vzdělávání, vědy, výzkumu a vnitřní bezpečnosti České republiky. Stejně tak odráží rozvojový potenciál a rozvojové potřeby, ať se to týká dopravy, nových staveb, energetiky, anebo adaptačních opatření do přírody, krajiny, obcí a měst, forem renovace a nebo investic do české modernizace různých sektorů," řekl Hladík.

Na platy by v rezortu mělo jít 1,2 miliardy korun. Na výzkum, vývoj a inovace je pro ministerstvo životního prostředí ze státního rozpočtu vyčleněno přes 277 milionů korun. Výdaje ministerstva by měly jít na ochranu přírody a krajiny, včetně ochrany klimatu a ovzduší a technickou ochranu životního prostředí. Dotace Státnímu fondu životního prostředí by měly činit 6,19 miliardy korun.

"Samozřejmě máme ještě měsíc, takže povedeme debaty s ostatními kolegy ministry. Předpokládám, že ta finální verze rozpočtu bude ještě trošku jiná, ale v základu je ten návrh správný již nyní," dodal ministr. Doufá, že se částka pro jeho resort ještě zvýší.

Ministerstvo financí navrhlo na příští rok státní rozpočet se schodkem 230 miliard korun. Mělo by tak pokračovat snižování deficitu, když je na letošní rok plánovaný ve výši 252 miliard korun, loni byl 288,5 miliardy korun. Rozpočtové příjmy vzrostou o 7,5 procenta na 2,086 bilionu korun, výdaje stoupnou o 5,7 procenta na 2,316 bilionu korun.

reklama