Návštěvníci pražské zoo mohou v expozici pozorovat mládě hrabáče kapského

Návštěvníci pražské zoologické zahrady mohou od minulého týdne pozorovat mládě hrabáče kapského. Narodilo se na začátku července sedmnáctileté samici Kvídě a třináctiletému samci Dracovi. Váha mláděte se z porodní 1450 gramů zvýšila asi na tři kilogramy. ČTK to sdělily tisková referentka zoo v Troji Alena Maděrová a kurátorka kopytníků Barbora Dobiášová.

Odchov mláďat hrabáčů v lidské péči je podle zástupců trojské zoo náročný. Samice a její potomek jsou proto nyní pod dohledem chovatelů. Přesto mohou několikadenní mládě návštěvníci zoo nyní zahlédnout v pavilonu Africký dům, kde se expozice těchto afrických savců nachází.

Hrabáči jsou savci, kteří v domovské subsaharské Africe obývají zvláště savany a buš. V dospělosti, které hrabáči dosahují v jednom roce života, mohou tato noční zvířata vážit okolo 50 kilogramů a měřit asi 60 centimetrů v kohoutku. Samice je březí sedm měsíců a rodí jedno mládě. To je na mateřském mléce plně závislé zhruba tři a půl měsíce od narození, poté přechází na stravu dospělých, která se skládá výhradně z mravenců a termitů.

Novorozené mládě je čtvrtý společný potomek samice Kvídy a samce Draca. První společný potomek se rodičům narodil před sedmi lety. Byl jím samec Kito, který dnes žije v Zoo Randers v Dánsku. Mláďata, která se samici Kvídě narodila v roce 2013 a v roce 2014, se podle informací na webu zoo odchovat nepodařilo.

První dvojice hrabáčů, samice Bojsa a Nebojsa, přišla do pražské zoo v roce 1979. Až do roku 2001 mohli návštěvníci zahrady hrabáče pozorovat jen výjimečně. Hrabáči totiž tehdy obývali prostory v karanténě a do venkovního výběhu chodili jen za horkých letních dnů.

Do pražské zoologické zahrady, která je příspěvkovou organizací hlavního města, loni zavítalo 962.987 návštěvníků. V roce 2019, před pandemií koronaviru, byla návštěvnost asi o půl milionu vyšší. V roce 2021 se v zoo narodila či vylíhla asi tisícovka mláďat. Za obzvláštní chovatelské úspěchy toho roku zoo v Troji označila odchov čtyřčat tayry, mláďat papouška trichy orlího, samičky tapíra jihoamerického a kachňat pižmovky konžské.

