Neandrtálci shromažďovali lovecké trofeje, zjistili díky nálezu vědci

Břetislav Machaček 30.1.2023 16:24 Reaguje na Michal Uhrovič

Někdo trofeje, někdo drahé obrazy, jiný šperky, či milenky jako

"trofeje" To vám opravdu vadí, že má doma někdo loveckou trofej?

Koukněte na církev, jak uctívá ostatky světců a z lidských kostí

budují kostnice! Co je horší ? Mít trofej ze zvířete, či "trofej"

ze světce a tu ukazovat davům?(navíc jsou to často pouze podvrhy,

které nenechají ani odborně zkoumat na pravost). Vadí vám i ty

trofeje na zámcích a vycpaniny v muzeích? Tam ne a nebo taky?

Víte mi více vadí živá zvířata v ZOO , kterým bereme svobodu,

než je rychle bez trápení zabít a vycpat.

