Nejhorším znečišťovatelem skrze soukromé lety v Evropě je Británie, tvrdí studie

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Free-Photos / pixabay.com

V loňském roce z Británie vzlétlo soukromé letadlo každých šest minut, čímž se země dostala před zbytek Evropy, pokud jde o o tuto extrémně znečišťující formu cestování. Vyplývá to ze studie, o které napsal list The Guardian. Ekologičtí aktivisté z hnutí Greenpeace označili mnoho z těchto cest za "nesmyslné", protože jsou tak krátké, že by se daly absolvovat vlakem, a v jednom případě dokonce za 30 minut jízdy na kole.

Počet soukromých tryskáčů vzlétajících z britských letišť se v letech 2021 až 2022 zvýšil o 75 procent. Celkem jich bylo uskutečněno 90 256, což se rovná 500 000 tun oxidu uhličitého vypuštěného do atmosféry - více než v kterékoli jiné evropské zemi. Vyplynulo to z analýzy nizozemské ekologické poradenské společnosti CE Delft.

Británie vévodí všem evropským žebříčkům týkajícím se soukromých tryskáčů, včetně nejvytíženější trasy - mezi Londýnem a Paříží se uskutečnilo 3357 privátních cest - nejvíce znečišťující trasy a největšího počtu letů.

Soukromá letadla jsou v přepočtu na jednoho cestujícího pětkrát až čtrnáctkrát více znečišťující než komerční lety a padesátkrát více než vlaky, vyplývá ze studie neziskové organizace Transport & Environment’s (T&E)

Předchozí výzkum zjistil, že 50 procent všech emisí z letecké dopravy způsobuje jen jedno procento světové populace.

Zdá se, že využívání soukromých letadel nabývá na popularitě. Provoz soukromých tryskáčů v Evropě vzrostl z 350 000 cest v roce 2021 na více než 570 000 v roce 2022. Množství souvisejících emisí oxidu uhličitého se za stejnou dobu více než zdvojnásobilo na 3,3 milionu tun CO2.

Ekologičtí aktivisté z Greenpeace vyzývají k zákazu cestování soukromými tryskáči. Poukázali na výzkum, podle kterého byla téměř čtvrtina (39 procent) letů v Evropě považována za "velmi krátké", což znamená, že byly kratší než 500 kilometrů a mohly být uskutečněny vlakem.

Na prvním místě tras s největší uhlíkovou zátěží se umístil let mezi Blackbushe a Farnborough v hrabství Hampshire, který je jen 7,4 kilometru dlouhý.

"Miliony lidí na celém světě čelí klimatickému chaosu, přicházejí o živobytí nebo hůř, zatímco menšina spaluje letecké palivo, jako by nebylo zítřka," uvedl Doug Parr z britské pobočky Greenpeace.

"Soukromé tryskáče jsou doménou superbohatých. Není tedy překvapením, že vláda - řízená milionáři pro milionáře - umožňuje soukromým privilegovaným letcům, aby prosperovali na úkor lidí a planety," řekla zákonodárkyně Zelených Caroline Lucasová.

