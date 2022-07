Nejstarší Nákupní centrum Nisa v Liberci čeká rekonstrukce, má být úspornější

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nákupní centrum Nisa v Liberci, které je nejstarším v Libereckém kraji, čeká rekonstrukce. Skupina CPI Property Group, která ho od roku 2017 vlastní, plánuje do úprav investovat bezmála miliardu korun. Centrum dostane nový vzhled a má se také stát ekologičtějším a úspornějším, díky úprav má vzniknout i prostor pro další obchody. Rekonstruovat se bude v několika etapách tak, aby nebyl přerušen provoz. První práce už začaly, hotovo má být ve druhé polovině příštího roku, uvedl mluvčí skupiny Jakub Velen.

"Omezení pro zákazníky očekáváme minimální, maximálně v podobě mírně zvýšeného hluku," sdělil manažer centra René Švejda.

Centrum Nisa bylo postaveno v roce 1999 a jeho výstavba přišla na 700 milionů korun, o pět let později získala obchodní dům firma ING Real Estate. Už tehdy ale obchod nestačil rostoucím nárokům zákazníků, proto firma v roce 2007 zahájila rekonstrukci a dostavbu za zhruba dvě miliardy korun. Z původních 25 000 metrů čtverečních se obchodní centrum rozšířilo na více než dvojnásobek a vzrostla i kapacita tamních parkovišť o polovinu na 1800 míst.

Nyní chce nový vlastník posunout centrum k výrazně ekologičtějšímu provozu a snížit provozní náklady pro nájemce. "Rozsáhlou investici do obchodního centra jsme plánovali několik let," řekl za CPI Property Group Petr Brabec. Cílem skupiny je podle něj snížit do roku 2030 emise CO2 o bezmála 30 procent. Pomoci by k tomu měla výkonná vzduchotechnika a třeba solární panely pro vlastní výrobu elektřiny. "Součástí rekonstrukce bude instalace úsporného osvětlení, centrální myčky použitého nádobí, což povede k významné redukci odpadu," dodal Brabec.

Samoobslužná jídelní zóna v centru přestane používat jednorázové nádobí a projde kompletní přestavbou. Nový prostor pro stravování by měl příští rok na jaře vzniknout ve druhém patře v místech, kde jsou nyní prodejny Marks & Spencer a New Yorker. "Díky přestavbě foodcourtové zóny vznikne prostor pro nové značky, které plánujeme zařadit do našeho portfolia," doplnil manažer centra Švejda.

Rekonstrukce se dotkne i obchodních pasáží, toalet a přebalovacích koutků, přibude nový eskalátor nebo nový navigační systém. Generální oprava čeká střechu a obnoven bude plášť budovy.

