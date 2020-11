Největší solární elektrárna světa má mít 120 km2. Elektřina půjde na export nejdelším podmořským kabelem

Zdroj | Sun Cable Vizualizace fotovoltaické elektrárny.

Australský plán postavit největší fotovoltaickou elektrárnu na světě se posunul do další fáze. Minulý měsíc bylo oznámeno, kde bude 120 km2 solárních panelů stát. Informuje o tom Science Alert

Zařízení, jehož výstavba se odhaduje na 20 miliard australských dolarů (asi 320 miliard korun) má být srdcem ambiciózního projektu Australia – ASEAN Power Link. Developeři hodlají obří pole fotovoltaických panelů s instalovanou kapacitou 10 GW zasadit do australského vnitrozemí mezi Darwinem a Alice Springs v Severním teritoriu. Pro představu - fotovoltaické panely budou mít plochu zhruba 20 000 fotbalových hřišť a budou snadno viditelné z vesmíru.

To ale zdaleka není jediné „nej“ tohoto mamutího projektu. Získaná energie totiž v Austrálii nezůstane, bude transportována do Singapuru. Součástí projektu je tudíž i položení nejdelšího podmořského kabelu na světě a vytvoření největší baterie pro akumulaci energie na světě.

Kabel by měl být dlouhý 4500 km, z toho bude 3700 km kabelů ležet na mořském dně. Aby přenos z Austrálie úspěšně fungoval, bude poblíž Darwinu vytvořena největší baterie na světě, která bude schopna uložit elektřinu ze 750 km vzdálené elektrárny. Část elektrické energie v Darwinu zůstane, naprostá většina však poputuje do Singapuru. Tam by měla být k dispozici více jak jednomu milionu lidí, což je asi 20 % populace ostrova. Projekt do budoucna plánuje poskytovat energii také do Indonésie.

Zdroj | Sun Cable Trasa vedení kabelu.

Stavba je naplánovaná na rok 2023. O tři roky později by měla začít produkovat elektřinu a v roce 2027 by mohlo dojít k prvnímu exportu do Singapuru. Pokud vše půjde podle plánu, bude projekt Power Link znamenat přelom nejen v oblasti solární energie, ale i v průmyslu obnovitelných zdrojů jako takovém. Ve velkém totiž může ukázat, že energie z obnovitelných zdrojů se dá sdílet a přenést na velké vzdálenosti.

Za projektem stojí společnost Sun Cable. Investory jsou také dva známí australští miliardáři - Mike Cannon-Brookes a Andrew Forrest. První z nich k projektu říká: „Ve světě ovládaném uhlím by tohle mohla být pro Austrálii cesta, jak zvítězit. Tento projekt toho může hodně změnit. Disponujeme zdroji, jsme vynalézaví a máme elán to dotáhnout do konce. Pokud se nám to podaří, může v Austrálii vzniknout zcela nový exportní artikl, můžeme vytvořit mnoho pracovních míst a nastavit naší ekonomiku do budoucnosti.“

