Několik obcí v severošpanělské Galicii se potýká s přemnožením much

Několik obcí ve španělské Galicii čelí doslova invazi much, některé stěny domů jsou tímto hmyzem zcela obsypané a místní obyvatelé kvůli tomu omezují větrání. Někteří experti vysvětlují tento populační boom mouchy domácí teplem po deštích, úbytkem některých druhů ptáků i klimatickými změnami, informoval deník El País . Podle něj mají problémy s přemnožením much v Galicii téměř dvě desítky obcí."Je to naprosto šílené, někdy vyjdu z domu a žádné tu nejsou, ale když se vrátím, mám jich plný byt, i když jsem nechal okna zavřená. Musely se tam dostat komínem či ventilací z kuchyně," popsal deníku El País Isaac Acuňa z města Tomiňo v provincii Pontevedra na severozápadě Španělska. Dům má přitom už plný moskytiér a mucholapek. "Za dvě hodiny jsem jich ve svém domě zabil 300," postěžoval si s tím, že to omezuje jeho venkovní aktivity a doma nemůže pořádně větrat. "Je to už opravdu náročné na psychiku," dodal.

Acuňa si myslí, že k invazi much přispěli i místní zemědělci, kteří vozí na pole čerstvý hnůj, zatímco dříve ho nejdřív kompostovali. Problém ale není nový. "S přemnožením much jsme se potýkali například už v roce 2020 poté, co nedaleko vykáceli celý les, aby se tam mohla pěstovat vinná réva a avokádo," uvedl Acuňa.

Podle zoologa Salustiana Mata z univerzity ve Vigu jsou na vině klimatické změny. "Změna klimatu aktivuje biologický cyklus tohoto hmyzu po celý rok a zvyšuje jeho populační dynamiku. V oblasti přestaly teploty klesat pod nulu," uvedl Mato. Populační boom se podle něj objevuje v cyklech, které mohou trvat tři či deset dní, nebo i téměř měsíc.

