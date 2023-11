Některé řetězce opět poptávají klecová vejce, uvedl Mlázovský z Proagro Nymburk

pepa knotek 6.11.2023 11:47

Výrok, že "v rámci EU by měly mít všichni stejné podmínky i ve výši dotační podpory" je ukázka naprosté naivity, tuší vůbec jak to v EU funguje a kam vývoj směřuje ? To je totéž jako tvrzení některých politiků, že EU je potřeba zreformovat, to slýcháme už 15 let.

Odpovědět