Nekula zvažuje přesun intervenčního fondu do Olomouce a rolnického fondu do Brna

SZIF je akreditovanou platební agenturou, která vyplácí zemědělské dotace. Má sedm regionálních odborů a 65 lokalizovaných pracovišť v regionech

Ministerstvo zemědělství zvažuje přesun Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) mimo Prahu. Do konce února mají vedení těchto institucí vypracovat analýzy možných provozních úspor po případném stěhování, sdělil ČTK mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Poté se finálně rozhodne. Intervenční fond by se mohl přesunout do Olomouce a rolnický fond do Brna.

"Opakovaně se v minulosti hovořilo o tom, že ústředí některých institucí by bylo vhodné přestěhovat mimo Prahu. Důvody přitom nejsou jen ekonomické, ale i symbolické," uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Podotkl, že navíc v době, kdy jsme schopni se kdykoliv propojit přes videokonferenci, odpadá nutnost soustředit úřady v dojezdové vzdálenosti. "Dokládá to třeba i Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která dlouhé roky sídlí v Brně a funguje velmi dobře," řekl.

Ministerstvo uvedlo, že šetření by mohlo být díky levnějším pronájmům budov, službám nebo dostupnější pracovní síle mimo hlavní město. O přesunu dalších institucí se zatím neuvažuje, dodalo.

PGRLF je akciovou společností, ve které 100 procent akcií vlastní Česká republika. Práva jediného akcionáře zajišťuje ministerstvo zemědělství. Firma hlavně poskytuje podpory formou dotací úroků z komerčních úvěrů.

SZIF je akreditovanou platební agenturou, která vyplácí zemědělské dotace. Má sedm regionálních odborů a 65 lokalizovaných pracovišť v regionech. Fond by měl letos hospodařit s 44,2 miliardy korun, meziročně je to o 3,78 miliardy Kč více. Zaměstnává více než 1300 lidí.

Nekula absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, poté působil mimo jiné v dozorčí radě Exportní garanční a pojišťovací společnosti, v letech 2016 až 2018 byl předsedou představenstva právě PGRLF. Býval také starostou obce Těšetice na Znojemsku. Lidovci dlouhodobě mají lepší volební výsledky na Moravě.

