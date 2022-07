Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Dabarti GCI / Shutterstock Podmořské vedení surovin

Německý provozovatel plynovodní sítě Gascade na čtvrtek eviduje rezervaci na dodávky plynu přes Nord Stream 1. To by znamenalo, že ruská plynárenská společnost Gazprom po plánované desetidenní údržbě plynovodu obnoví dodávky suroviny tímto potrubím tak, jak avizovala. Později společnost Gascade na svémuvedla, že očekává obnovení dodávek na úroveň před zahájením údržby, tedy na 40 procentech kapacity potrubí. To by znamenalo asi 67 milionů metrů krychlových za den.

Plynovodem Nord Stream 1 proudí více než třetina plynu, který Rusko vyváží do Evropské unie. Zejména Německo se však obává, že Gazprom kvůli napjaté situaci mezi Ruskem a Západem v důsledku války na Ukrajině dodávky plynu přes Nord Stream 1 už neobnoví.

Podle zdrojů z německého průmyslu jsou na čtvrteční ráno potvrzeny první malé dodávky zemního plynu. Zdroje deníku Handelsblatt pak uvádějí, že se nyní čeká na potvrzení požadovaného množství plynu na celý den.

Plynovod Nord Stream 1, kterým po dně Baltského moře proudí ruský plyn do Evropy, je podle plánu kvůli každoroční údržbě odstaven od 11. do 21. července. Gazprom už minulý měsíc dodávky tímto potrubím výrazně omezil, což zdůvodnil technickými problémy. Kvůli sankcím, které Západ uvalil na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu, se nemohla z Kanady včas vrátit ruská turbína, jejíž servis tam prováděla německá společnost Siemens Energy a která je pro fungování Nord Streamu 1 důležitá.

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý prohlásil, že Gazprom je připraven svým závazkům ve vývozu plynu dostát. Varoval nicméně, že kapacita plynovodu Nord Stream 1 by se kvůli pomalému postupu při údržbě zařízení mohla ještě snížit. Maximální kapacita činí až 167 milionů metrů krychlových plynu denně.

Dnes Putin Kanadu obvinil, že Rusku nechce turbínu vrátit, protože má sama v plánu ropu a plyn na evropský trh dodávat. Případnou opravu bude proto navíc potřeba prověřit, uvedl Putin podle agentury TASS.

Cena plynu pro evropský trh s dodáním v srpnu na aktuální dění kolem Nord Streamu 1 příliš nereaguje. Po 18:00 SELČ se ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku pohybovala kolem 156 eur (3830 Kč) za megawatthodinu (MWh), zatímco dopoledne se vyšplhala nad 163 eur za MWh. Před rokem plyn v TTF stál zhruba 21 eur/MWh.

Cena plynu se začala výrazně zvyšovat dlouho před válkou na Ukrajině, podle části analytiků kvůli energetické politice Evropské unie, která tlačí na rychlý odklon od fosilních paliv. Loni v prosinci tak cena plynu vystoupila ke 130 eurům za MWh, než v lednu klesla asi na 60 eur/MWh.

