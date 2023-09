Německá policie zabránila narušení berlínského maratonu klimatickými aktivisty

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Německá policie dnes zabránila protestu klimatického hnutí Poslední generace (Letzte Generation), které chtělo narušit maraton v Berlíně. Informovala o tom agentura DPA, podle které policisté několik členů skupiny zadrželi.

Krátce před začátkem maratonu se na trasu závodu v centru německé metropole podařilo přes zábrany dostat osmi lidem, kteří se hlásí ke klimatickému hnutí. Na silnici rozlili oranžovou barvu. Policisté zasáhli, než se podařilo protestujícím přilepit k vozovce. Samotný závod protestní akce nijak nenarušila.

"Děláme to, protože jsme v nouzové situaci. V existenčním nebezpečí!" uvedlo hnutí Poslední generace na sociální síti X, na které zveřejnilo také video ze své akce. Skupina znovu vyzvala německé politiky, aby dělali více pro ochranu klimatu. Německo by se podle nich mělo do roku 2030 vzdát fosilních paliv. Spolková vláda nyní počítá s tím, že bude mít klimaticky neutrální hospodářství až od roku 2045.

Übrigens: Uns tut es genauso leid, den Alltag eines Handwerkers zu unterbrechen wie den langersehnten Wettbewerb einer Läuferin.



Wir tun das, weil wir in einer Notlage sind. In existenzieller Gefahr! pic.twitter.com/ptmDoVcerV — Letzte Generation (@AufstandLastGen) September 24, 2023

K účasti na Berlínském maratonu, který je jedním z nejznámějších závodů tohoto typu na světě, se letos přihlásilo rekordních téměř 48.000 běžkyň a běžců z více než 150 zemí světa. Na pořádek a bezpečnost dohlíželo více než tisíc policistů.

