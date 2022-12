Německá pošta chce v Berlíně rozšířit dopravu balíků solární lodí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Německá poštovní a logistická skupina Deutsche Post DHL od října k převozu balíčků v Berlíně používá solární loď. S ekologickým projektem, který je zatím v testovací fázi, je firma spokojená a ráda by ho v německé metropoli rozšířila.

"Pilotní projekt funguje hladce," řekl šéf berlínského balíkového střediska Sven Goerke. V říjnu, při zahájení provozu, novinářům řekl, že věří v brzké vybudování flotily bezemisních poštovních plavidel. Zhruba po dvou měsících provozu nyní oznámil, že poštovní společnost by v Berlíně na Sprévě a jejích kanálech chtěla využívat ještě další solární loď.

Současně se zvýšením přepravní kapacity chce firma vybudovat v Berlíně ještě další překladiště, kam by solární lodě mohly balíky dopravovat. Nyní plavidlo poháněné elektromotorem převáží balíčky ze Špandavy na západě metropole do berlínského přístavu Westhafen. Nově by však lodě mohly plout i do berlínských částí Mariendorf a Neukölln.

Do Westhafenu loď dopravuje poštu každý pracovní den, už takto přepravila přes 10.000 balíků. V přístavu se náklad překládá na elektrická kola, takže zásilky putují k adresátům i pak bez emisní zátěže.

Loď, kterou Deutsche Post DHL používá, je upravený Aquabus 1050. Plavidlo má na střeše umístěny solární panely, které podle pošty v případě slunečního svitu umožňují neomezenou dobu plavby. Pro případy, kdy slunce nesvítí, je zhruba jedenáctimetrová loď odkázána na baterie. S nimi pak podle podmínek dokáže plout šest až osm hodin. O plavbu se stará motor o výkonu pět kilowattů, díky kterému loď dosahuje rychlosti 12 kilometrů za hodinu.

Pošta už teď v Německu provozuje tisíce elektromobilů, elektrických kol a elektrických trojkolek. Tvrdí o sobě, že v hlavním městě je nejšetrnějším poskytovatelem poštovních a balíkových služeb, protože polovinu zásilek v Berlíně doručuje bez emisí oxidu uhličitého. V metropoli pod logem Deutsche Post či DHL jezdí asi 1000 elektrických aut a přes 1700 elektrických nákladních kol.

