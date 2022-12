Německé úřady provedly domovní prohlídky u aktivistů z Letzte Generation

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejméně v šesti spolkových zemích provedla německá policie v součinnosti se státním zastupitelstvím prohlídky v bytech a dalších prostorách patřících lidem z protestní skupiny Letzte Generation (Poslední generace). Její členové v poslední době upozorňovali na podle nich nedostatečný boj proti změně klimatu. Sahali přitom k radikálním protestním akcím včetně blokování letišť nebo potřísněním obrazů slavných malířů v evropských galeriích.

Razie se uskutečnily ve spolkových zemích Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Hesensko, Dolní Sasko, Meklenbursko-Přední Pomořansko a Sasko, uvedla dnes skupina. Kromě Lipska neuvedla žádné konkrétní obce. Příslušné státní zastupitelství v Neuruppinu kromě toho zmínilo ještě braniborské město Chotěbuz. Domovní prohlídky byly podle těchto informací u 11 členů skupiny, přičemž pět z nich je nyní v takzvané preventivní vazbě, která má zabránit jejich dalším činům.

Podle státního zastupitelství jsou dotyční vyšetřováni kvůli rušení provozu veřejných podniků a kvůli podezření z vytvoření zločinné organizace. Důvodem je několik útoků klimatických aktivistů na zařízení braniborské rafinerie PCK Schwedt, kde byl mimo jiné přerušen přívod ropy. Vytvoření zločinné organizace by se pak mohlo zakládat na skutečnosti, že obvinění se k páchání trestných činů opakovaně domlouvali.

"Už rok sledujeme pokusy o zastrašování, pokusy o zamezení naší činnosti, pokusy nás umlčet. Nadávali nám, odsuzovali nás, zavírali nás do vězení. Vyšetřováním kvůli vytvoření zločinné organizace se to dostává na novou úroveň," reagovala dnes skupina. Skutečný problém přitom podle ní představuje počínání německé vlády v klimatické krizi. "To je porušení práva. To je protiústavní. To je zločinné," uvedla skupina v dnešním prohlášení.

reklama