Německo loni zvýšilo podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na 55 procent

Německo loni vyrobilo 55 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů, předloni to bylo 48,42 procenta. Dnes to oznámila Spolková agentura pro sítě, která plní funkci regulátora. Německo tak poprvé vyprodukovalo více než polovinu elektřiny z obnovitelných zdrojů, do roku 2030 chce takto získávat nejméně 80 procent elektrické energie.

"Padesátiprocentní hranice získané elektřiny z obnovitelných zdrojů energie byla pokořena. Poprvé pochází více než polovina naší elektřiny z obnovitelných zdrojů," uvedlo ministerstvo hospodářství na síti X.

Spolková agentura pro sítě upřesnila, že hlavní podíl na rekordní obnovitelné produkci měly větrné elektrárny, především pak ty pevninské. Dohromady v loňském roce z pevninských a mořských větrných elektráren Německo získalo 31,1 procenta z celkově vyrobené elektřiny. Ze solárních elektráren to bylo 12,1 procenta, z biomasy 8,4 procenta a zbývající 3,4 procenta připadla na vodní elektrárny a další obnovitelné zdroje.

Za celý loňský rok Německo vyrobilo z obnovitelných zdrojů 251,2 terawatthodiny elektřiny, což bylo meziročně o 7,5 procenta více. Zhruba polovina, konkrétně 118,7 terawatthodiny, vyprodukovaly pevninské větrné elektrárny. Z konvenčních zdrojů Německo loni vyrobilo 197,2 terawatthodiny elektřiny. Ve srovnání s předloňským rokem to bylo o 24 procent méně.

Elektrifikace s pomocí obnovitelných zdrojů energie je pilířem plánu Německa na dosažení neutrality ve vypouštění oxidu uhličitého. Do roku 2030 chce Německo proti roku 1990 snížit emise skleníkových plynů o 65 procent, do roku 2040 o 88 procent a do roku 2045 hodlá dosáhnout emisní neutrality. To znamená rovnováhy mezi emisemi uhlíku a jeho pohlcováním z atmosféry.

