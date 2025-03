Německo podle úřadu v loňském roce dosáhlo svého klimatického cíle

Foto | Florian Wehde / Florian Wehde / Unsplash

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Německo v loňském roce dosáhlo svého klimatického cíle. Dnes toSpolkový úřad pro životní prostředí (UBA), podle kterého země loni vypustila do ovzduší 649 milionů tun ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2), tedy meziročně o 3,4 procenta méně. Podle klimatického zákona činilo povolené množství emisí 693,4 milionu tun. Přidat musí Německo podle UBA u emisí z dopravy a budov.Německým cílem je snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 65 procent oproti roku 1990. Do roku 2045 se chce největší evropská ekonomika stát uhlíkově neutrální. "Zůstávám optimistou, že se podaří našeho národního klimatického cíle dosáhnout," uvedl dnes ke zprávě UBA dosluhující ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck.

Loňský cíl se podařilo splnit především díky odstavování uhelných elektráren a budování sítě elektráren větrných a solárních. Nepodařilo se ovšem navzdory mírnému pokroku dosáhnout cílů v oblasti dopravy a budov, tedy například emisí z vytápění.

Doprava v loňském roce přispěla k celkovým emisím 143,1 milionu tun. To je sice meziročně úbytek o 1,4 procenta, ale o 18 milionů tun více, než byl stanovený cíl. Podle propočtu tak sektor dopravy nedosáhne do roku 2030 stanovených cílů. Podle předsedy UBA Dirka Messnera je na vině především nízká poptávka po elektromobilech.

V oblasti budov klesly loni v Německu emise o 2,3 procenta na zhruba 100,5 milionu tun. Cíl pro rok 2024 tak ale rovněž nebyl dosažen. Důvodem poklesu byla především relativně mírná zima, kvůli které se méně topilo. Naproti tomu německý průmysl zůstává podle UBA na dobré cestě splnit klimatické cíle do roku 2030.

reklama