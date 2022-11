Žena, kvůli níž se mluví o přiměřenosti klimatických protestů, je po mozkové smrti

Foto | Denise Jans / Denise Jans / Unsplah Ilustrační foto

Cyklistka, kterou v pondělí v Berlíně přejela míchačka na beton a jejíž případ se dostal do centra debat o přiměřenosti protestů za ochranu klimatu, je po mozkové smrti, informovala policie. Hasiči, kteří v pondělí jeli ženě na pomoc, si stěžovali, že se nemohli dostat na místo včas kvůli klimatickým aktivistům přilepeným k silnici.

Cyklistka při nehodě utrpěla život ohrožující zranění a dnes u ní lékaři konstatovali mozkovou smrt. Agentura DPA píše, že podle současného stavu poznání se pacient v takovém stavu neuzdraví. Žena je nicméně nadále na jednotce intenzivní péče.

Případ v Německu vyvolal značné kontroverze, protože hasiči, kteří jeli ženu vyprostit se speciálním vozidlem, uvedli, že uvázli v zácpě na dálnici. Tu údajně zavinili dva aktivisté z protestní skupiny Letzte Generation (Poslední generace) přilepení k silnici.

Policie v souvislosti s tímto případem vyšetřuje dva lidi ve věku 59 a 63 let kvůli podezření, že svým jednáním bránili záchranářům v poskytnutí pomoci cyklistce. Policie uvádí, že je potřeba zjistit příčinnou souvislost mezi opožděnou pomocí i blokádami. Do tohoto vyšetřování chce zapojit i znalce. Hasiči podle DPA tvrdí, že záchranná akce se kvůli zácpě zdržela o několik minut. Mluvčí hasičů také řekl, že kvůli velikosti vyprošťovacího vozidla šlo jen těžko vytvořit na dálnici záchrannou uličku. Záchranáři na místě nehody museli kvůli chybějící technice improvizovat, čímž se jejich zásah prodloužil. Neříkají ale nic o tom, že by to mělo následky pro zdravotní stav zraněné cyklistky.

Skupina Letzte Generation po informacích o mozkové smrti ženy dala najevo hlubokou lítost. V protestech ale hodlá pokračovat. Agentura DPA uvádí, že po pondělním neštěstí se tito aktivisté stávají terčem nenávistných útoků na sociálních sítích, jejich autoři je považují za bezprostřední viníky stavu cyklistky.

Pochybnosti o smyslu kontroverzních protestů klimatických aktivistů dal najevo německý prezident Frank-Walter Steinmeier. "Je otázkou, zda to, co vidíme v posledních dnech, kdy (aktivisté) házejí jídlo na cenné obrazy nebo se přilepují k silnicím, opravdu nějak slouží klimatickým cílům," řekl. Aktivisté bouřící se proti nedostatečným opatřením jednotlivých vlád v boji za ochranu klimatu si za cíl svých protestních akcí v poslední době vybrali díla světoznámých umělců v několika evropských galeriích.

