Německý regulátor nyní ruský plynovod Nord Stream 2 neschválí, žádá změny

Proces schvalování německo-ruského plynovodu Nord Stream 2 je dočasně pozastaven, německý regulační úřad projektu nyní povolení k provozu nedá. Požaduje, aby provozovatel nejprve upravil svou obchodní strukturu podle německého práva. Oznámila to německá Spolková agentura pro sítě, která certifikaci provádí. Provozovatel zatím plánuje založit ke správě plynovodního potrubí v Německu dceřinou společnost, což podle úřadu nestačí.

Plynovod Nord Stream 2 má po dně Baltského moře přivádět zemní plyn z Ruska do Německa. Plynovod je už hotov, k zahájení provozu ale ještě potřebuje získat v Německu povolení. Země má na certifikaci čas do začátku ledna. Jakmile vydá doporučení, postoupí ho Evropské komisi (EK), která má další měsíce na odpověď.

Bez schválení úřadu dodávky plynovodem Nord Stream 2 na německý trh nesmějí. Dodavateli by hrozila pokuta.

Plyn pro evropský trh po zprávě o potížích s certifikací zdražil. Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v prosinci vzrostla o více než deset procent a dostala se na 88,20 eura (2224 Kč) za megawatthodinu (MWh). Ukazují to data ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je pro evropský trh určující. Začátkem října cena za dva dny skokově vystoupila až nad 160 eur/MWh, zatímco před rokem se pohybovala mírně nad 15 eury za megawatthodinu.

"Očekávaný časový harmonogram se tím docela posunuje," řekl podle agentury Reuters analytik Trevor Sikorski ze společnosti Energy Aspects. Podle něj se nedá odhadnout, jak dlouho může trvat, než vznikne nová firma a s celým procesem certifikace se začne znovu. Plyn přes Nord Stream 2 tak v prvním pololetí příštího roku asi ještě proudit nebude.

Podle směrnice Evropské unie musejí být provoz potrubí a distribuce plynu od sebe dostatečně odděleny. Švýcarská společnost Nord Stream 2 AG, za kterou stojí ruská plynárenská společnost Gazprom, se podle Spolkové agentury pro sítě rozhodla založit podle německého práva dceřinou společnost pouze pro německou část plynovodu. Ta by se měla stát vlastníkem německé části potrubí a provozovat ji. Úřad ale uvedl, že schvalovací proces pozastavuje do doby, dokud nebude dokončen převod základních aktiv a lidských zdrojů na dceřinou firmu. Až se tak stane, může schvalování pokračovat. Čas na to ale v lednu vyprší.

I pokud dá Spolková agentura pro sítě projektu zelenou, může trvat další až čtyři měsíce, než se k němu vyjádří Evropská komise, uvedla agentura DPA. Poté bude mít německá síťová agentura další dva měsíce na konečné rozhodnutí, zda projekt schválí. Rozhodnutí se teoreticky může lišit od názoru komise. Pak by Německu hrozila žaloba u Soudního dvora Evropské unie. Následně by bylo na lucemburských soudcích, aby rozhodli, zda je rozhodnutí německého úřadu o certifikaci v souladu s právem EU.

Rozhodnutí Spolkové agentury pro sítě přivítal šéf ukrajinské státní energetické společnosti Naftogaz Jurij Vitrenko. "Německý regulátor sdílí náš postoj, že certifikace se nemůže vztahovat pouze na plynovod v Německu, ale měla by se vztahovat na celý plynovod z území Ruské federace na území Německa," sdělil podle agentury Reuters Vitrenko. Ukrajina se staví proti plynovodu Nord Stream 2, protože kvůli němu přijde o příjmy z tranzitu plynu. Pro Kyjev je oznámení Spolkové agentury pro sítě další dobrou zprávou poté, co spolková agentura v pondělí uvedla, že ukrajinské energetické společnosti Naftogaz a GTSOU mají být do německého procesu certifikace zahrnuty.

Za dobré znamení pro Polsko a Evropu označila rozhodnutí německého úřadu na twitteru i polská plynárenská společnost PGNiG. Dodala, že je potřeba důsledně dodržovat unijní právo a zásadu energetické solidarity. Polsko mnohokrát vyjádřilo vůči projektu Nord Streamu 2 námitky a uvádí, že tento plynovod dál upevní dominantní postavení Gazpromu v regionu. Varšava proto podnikla řadu kroků ke snížení své závislosti na ruských dodávkách plynu.

Německé ministerstvo hospodářství sdělilo, že rozhodnutí úřadu se týká právní struktury organizace. Zdůraznilo, že neodráží to, jak německá vláda hodnotí bezpečnost dodávek. Německá liberální strana FDP a Zelení, kteří spolu se sociálními demokraty (SPD) vyjednávají o příští vládní koalici, pozastavení schvalovacího procesu vítají. "Spolková agentura pro sítě postupuje podle zákona – a to je dobře,“ řekl deníku Rheinische Post německý poslanec za Zelené Oliver Krischer. Podobně se podle agentury DPA vyjádřil i expert FDP Hagen Reinhold.

Projekt prosadila odcházející kancléřka ze strany křesťanských demokratů (CDU) Angela Merkelová, která zůstává ve funkci do doby, než vznikne nová koalice. Přestože součástí nového kabinetu by mohli být Zelení, kteří jsou striktně proti projektu, bylo by podle zdrojů agentury Reuters pro novou vládu velmi obtížné jej zvrátit. A to i proto, že možný příští kancléř, šéf SPD Olaf Scholz, je zastáncem projektu.

