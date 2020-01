Němečtí aktivisté se chtějí u soudu domoci ochrany klimatu

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Pexels / Pixabay Organizace na ochranu životního prostředí a ekologičtí aktivisté podali trojici stížností k německému ústavnímu soudu, v nichž požadují, aby vláda podnikla důslednější kroky k ochraně klimatu. / Ilustrační foto

Organizace na ochranu životního prostředí a ekologičtí aktivisté podali trojici stížností k německému ústavnímu soudu, v nichž požadují, aby vláda podnikla důslednější kroky k ochraně klimatu. Loni schválený klimatický balíček podle nich nestačí k ochraně základních lidských práv na život, na tělesnou nedotknutelnost a vlastnictví. O právních krocích z pátku informovali zástupci stěžovatelů včera na tiskové konferenci v Berlíně.

Za stížnostmi stojí známé organizace jako Greenpeace, Deutsche Umwelthilfe nebo aktivisté z hnutí Pátky pro budoucnost (Fridays for Future), podle nichž dosud přijatá opatření nestačí na to, aby Německo dostatečně přispělo ke zpomalení oteplování planety. To má, jak zdůrazňují, dopad nejenom na obyvatele spolkové republiky, ale na lidi na celém světě.

K jedné ze stížností se proto připojilo také 15 občanů Bangladéše a Nepálu, tedy zemí, které nejsou zodpovědné za velký podíl emisí skleníkových plynů, dopady klimatických změn ale výrazně pociťují. Na ústavní soud se obrátilo i deset dětí a mladých Němců ve věku 11 až 22 let, na které podle jejich přesvědčení následky klimatických změn silně dopadnou.

Jako příklad opatření, která by německá vláda a zákonodárci mohli rychle přijmout, organizace Deutsche Umwelthilfe uvedla zavedení rychlostního limitu na dálnicích, zrušení daňového zvýhodnění pro diesel, rychlé ukončení provozu hnědouhelných elektráren nebo větší rozvoj energie z obnovitelných zdrojů.

Donutit německou vládu soudní cestou k rozhodnějším krokům na ochranu klimatu se už loni pokusila trojice farmářských rodin, která se obrátila na správní soud v Berlíně. Ten ale nakonec konstatoval, že kabinet není možné donutit k dodržování jeho vlastních klimatických závazků.

Plány německé vlády počítají s tím, že do konce letošního roku budou emise skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990 nižší o 40 procent. Do konce loňského roku podle analýzy organizace Agora Energiewende, která se zabývá změnami v energetice, klesly o 35 procent.

