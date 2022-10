Němečtí europoslanci navrhují, aby Evropský parlament v energetické krizi zasedal jen v Bruselu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | United Nations Photo / Flickr "Vytápění a osvětlení dvou komplexů budov současně v Bruselu a Štrasburku je výsměchem daňovým poplatníkům," řekl Körner.

Vzhledem k prudce rostoucím cenám energií vyzvali někteří němečtí europoslanci, aby také Evropský parlament (EP) přijal úsporná opatření a v zimních měsících zrušil plenární zasedání ve francouzském Štrasburku. Na místo toho by se v zimě měl scházet pouze v belgické metropoli, kde sídlí i ostatní unijní instituce. Informovala o tom německá média

"V Bruselu bychom se měli sejít až na jaře," řekl deníku Bild europoslanec Peter Liese (CDU). Tento návrh adresoval v dopise i předsedkyni Evropského parlamentu Robertě Metsolaové.

Rovněž europoslanec Moritz Körner (FDP) míní, že štrasburské budovy EP by měly být okamžitě uvedeny do "energetickopolitického zimního spánku". "Vytápění a osvětlení dvou komplexů budov současně v Bruselu a Štrasburku je výsměchem daňovým poplatníkům," řekl Körner. Europoslanec Daniel Freund ze strany Zelených navrhuje razantnější řešení, podle něj by se měl Evropský parlament ve Štrasburku zavřít, dokud neskončí energetická krize.

"Ten kočovný cirkus musí skončit," řekl deníku Bild šéf Asociace evropských daňových poplatníků Michael Jäger. Přejíždění europoslanců každý měsíc z Bruselu do Štrasburku a zpět označil za ekologickou a ekonomickou katastrofu. "Doufám, že současná krize povede k přehodnocení této letité záležitosti," řekl. Pendlování mezi Bruselem a Štrasburkem není klimaticky příznivé a EU a její orgány by měly jít příkladem na cestě ke klimatické neutralitě, kterou prosazují.

Oficiálním sídlem Evropského parlamentu je Štrasburk, kde se koná každý měsíc kromě srpna čtyřdenní plenární zasedání. Výbory a frakce EP ale zasedají převážně v Bruselu, kde se několikrát za rok konají i kratší plenární zasedání. Pravidelné stěhování je už dlouhá léta předmětem kritiky kvůli finančním i ekologickým nákladům, unijní rozpočet vyjde ročně zhruba na 114 milionů eur (asi 2,8 miliardy korun), připomenul dnes deník Bild.

Zrušení této praxe by ale musely schválit všechny země EU včetně Francie, která je zásadně proti. Podle ní jde o důležitý symbol evropské jednoty, pravidelné pendlování sedmi stovek europoslanců, jejich asistentů, ale také novinářů a lobbistů je ovšem pro francouzské město také zdrojem prestiže i příjmů.

